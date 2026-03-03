menu hamburguer
Torneio no Oriente Médio é evacuado após explosões da guerra: vídeo

Challenger 50 de Fujairah, nos Emirados Árabes, foi suspenso

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/03/2026
12:17
Partida de tênis nos Emirados Árabes é interrompida após explosões nos arredores (Reprodução)
imagem cameraPartida de tênis nos Emirados Árabes é interrompida após explosões nos arredores (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias



Nesta terça-feira (3), o Challenger 50 de Fujairah, nos Emirados Árabes, foi evacuado em meio a explosões no entorno, por conta da guerra no Oriente Médio entre Estados Unidos, Israel e Irã. No vídeo abaixo, é possível ver a pressa para deixarem a quadra dos boleiros, do árbitro de linha e do bielorrusso Daniil Ostapenkov e do japonês Hayato Matsuoka, que jogavam o qualifying.

A partida estava no terceiro set. Por ora, todo o torneio está suspenso.

Guerra no Oriente Médio afeta atletas em Dubai

A Guerra no Oriente Médio também afetou os participantes do ATP 500 de Dubai, que terminou no sábado. Ex-número 1 do mundo e atual 11º, o russo Daniil Medvedev, campeão do torneio, é um dos que estão abrigados em um dos hotéis da cidade, aguardando a retomada dos voos. Por conta do conflito, a presença de Daniil no Masters 1000 de Indian Wells, onde foi semifinalista em 2025, que começa na quarta-feira, está em risco, assim como a do compatriota Andrey Rublev, 17º do ranking mundial.

Medvedev, por sinal, nem precisou entrar em quadra para ser campeão. Isso porque o holandês Tallon Griekspoor perdeu por W.O., após se lesionar na semifinal contra Rublev. Foi o segundo título do ex-líder do ranking em 2026. Em janeiro o russo ergueu o troféu do ATP 250 de Brisbane.

Agora, resta saber se o ex-líder do ranking sairá a tempo do Oriente Médio rumo ao torneio na Califórnia.

Russo Daniil Medvedev foi campeão do ATP 500 de Dubai (Foto: Ryan Lim / AFP)
Russo Daniil Medvedev foi campeão do ATP 500 de Dubai (Foto: Ryan Lim / AFP)



