Rayssa Leal, João Fonseca, Gabrielzinho e Yago Dora são indicados ao Prêmio Laureus

No dia 20 de abril, no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha, alguns dos maiores nomes do esporte, em diversas modalidades, concorrerão à 26ª edição do Prêmio Laureus. E nada menos que quatro brasileiros estão entre os indicados a esse que é considerado o 'Oscar do Esporte': a skatista Rayssa Leal, a Fadinha e o surfista Yago Dora concorrem na categoria 'Atletas de Ação', enquanto o tenista João Fonseca é um dos candidatos na 'Revelação do Ano' e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, fenômeno da natação paralímpica, disputa entre os atletas com deficiência. Os vencedores serão escolhidos por um júri formado por 55 dos maiores esportistas de todos os tempos.

Em 2025, Gabrielzinho no Mundial de Singapura, com o ouro nos 50m costas, 100m costas e 200m livre para a classe S2 (comprometimento físico-motor). E também quebrou o recorde mundial dos 150m medley S2 na mesma competição. O atleta mineiro, aliás, é dono de seis medalhas paralímpicas: três ouros obtidos em Paris 2024; e dois ouros e uma prata em Tóquio 2020.

Gabrielzinho foi sensação nos Jogos de Paris (Foto: Alexandre Schneider / CPB)

Indicada pela quarta vez ao Laureus e em busca de um prêmio inédito, Rayssa Leal conquistou, no ano passado, o tetracampeonato busca a primeira vitória. No ano passado, a Fadinha conquistou o tetracampeonato do Super Crown, no Ibirapuera, em São Paulo. Nesta semana, a estrela do skate do país disputa o Mundial, também na capital paulista.

Yago Dora, aos 29 anos, também brihou em 2025, conquistando o inédito título do Mundial da WSL. Foi a oitava vez em 11 temporadas que a "Brazilian Storm" domina o circuito.

Yago Dora, campeão mundial de 2025 (Foto: Ed Sloane/World Surf League)



João Fonseca brilhou nas quadras

O ano passado também foi marcante para João Fonseca. Em fevereiro, aos 18 anos, se tornou o mais jovem da história do país a vencer um ATP. A façanha veio no 250 de Buenos Aires. Em outubro, no ATP 500 da Basileia, o número 1 do Brasil conquistou o maior feito do tênis do país desde 2001, quando Gustavo Kuerten foi campeão no Masters 1000 de Cincinnati. O carioca começou o ano como o 145º e terminou em 24º, o terceiro melhor ranking da história do tênis nacional masculino.