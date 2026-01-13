Loio no Lance! da euforia à preocupação com João Fonseca

Conteúdo Especial

Primeiro brasileiro desde 2003 (com Gustavo Kuerten) a vencer dois ATP's na mesma temporada, João Fonseca deixou a torcida brasileira 'mal' acostumada com os ótimos momentos em 2025. Pois o Loio no Lance! desta terça-feira fala da euforia que se tranformou em preocupação a respeito do número 1 do Brasil. Isso porque o 30º melhor tenista do mundo, após desistir dos dois primeiros torneios no ano, revelou sofrer com uma lesão na lombar desde o nascimento.

- Nos últimos dias, focamos no tratamento e na recuperação da região lombar. Após treinar aqui em Adelaide, fiz uma avaliação com a minha equipe e decidimos concentrar os esforços no Australian Open. Vou continuar me preparando em Adelaide por mais alguns dias e espero voltar para jogar aqui no ano que vem - concluiu o número 29 do mundo e campeão do ATP 250 de Buenos Aires e do ATP 500 da Basileia, na temporada passada.

A equipe do número 1 do Brasil deu mais detalhes sobre a dor que o jovem tenista sofre:



- O João tem a coluna retificada e sofreu uma fratura por estresse há cinco anos, quando ainda era juvenil. Assim, a lombar é a área mais sensível do corpo dele e, por ser um atleta de alto rendimento, requer cuidados constantes. Em breve, o João estará de volta aos torneios, 100% recuperado. A mentalidade da equipe é sempre preservar a saúde do atleta, visando uma carreira de longo prazo.

Na segunda-feira, o duplista gaúcho Marcelo Demoliner gravou um vídeo tentando tranquilizar os fãs de João Fonseca, contando que ele mesmo sofreu quatro fraturas por estresse na coluna, na carreira. E que, em casos como esse, o tenista não pode ter pressa para retornar, para não complicar uma gira inteira, ou até mesmo a temporada.

Sorteio do Australian Open está próximo: João Fonseca vai ou não?

Falta muito pouco para o sorteio da chave principal do Australian Open, a 0h30 desta quinta-feira (pelo horário de Brasília), o primeiro Grand Slam da temporada. No melhor dos cenários, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai tranquilizar os fãs antes do sorteio para avisar que vai jogar. Mas pode, obviamente, acontecer de o carioca não estar recuperado totalmente para o primeiro grande desafio de 2026. E vida e carreira que seguem, mesmo porque João tem apenas 19 anos e muitos Slams pela frente.

Em novembro, em entrevista exclusiva ao Lance!, Guilherme Teixeira contara que o bem-estar (físico e mental) de seu pupilo está sempre em primeiro lugar, para justificar a ausência do Masters 1000 de Monte Carlo, em 2025.

Agora, é esperar para ver os próximos capítulos da novela que virou o retorno do número 1 do Brasil às quadras. Da parte da torcida, a expectativa só aumenta.