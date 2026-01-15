Federer exalta Fonseca antes da estreia no Australian Open: 'O céu é o limite'

Às vésperas de sua estreia no Australian Open, o tenista brasileiro João Fonseca recebeu um endosso de peso: o ex-número 1 do mundo e lenda do esporte, Roger Federer, teceu grandes elogios ao jovem. Detentor de 20 títulos de Grand Slam, o suíço comparou o talento do número um do Brasil a si mesmo e projetou um futuro brilhante para ele.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Questionado em coletiva sobre a possibilidade de Fonseca se igualar aos favoritos atuais, como Alcaraz e Sinner, Federer não economizou nas palavras.

➡️ Federer confirma retorno no Australian Open 2026

"Ele (Fonseca) deve encarar cada torneio com o objetivo de vencer. O que o diferencia dos outros é sua potência. Ele é empolgante, tem boa aura, uma personalidade fácil de gostar e eu gosto de vê-lo jogar. Acho que ele é parecido comigo nesse sentido, pois precisa de mais tempo para aprimorar o seu jogo e aprender a hora certa de mudar o ritmo. Quando ele conseguir isso, o céu é o limite"

continua após a publicidade

➡️ Entenda o imprevisível circuito feminino nos Grand Slams

Fonseca confirma estreia como cabeça de chave

A declaração chega em um momento importante, com o brasileiro confirmando sua participação no primeiro Grand Slam da temporada. Após desistir dos ATP's 250 de Brisbane e Adelaide devido a dores na lombar, o fim do mistério sobre a estreia de João Fonseca em 2026 ocorreu no sorteio realizado na noite de quarta-feira (14), em Melbourne.

Número 30 do mundo, o jovem carioca de 19 anos enfrentará na primeira rodada o americano Eliot Spizzirri (89º, de 24 anos). A partida ainda não tem data e horário definidos, mas marca a primeira vez que Fonseca jogará um Grand Slam como cabeça de chave.

continua após a publicidade

Será a quinta participação do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em um Grand Slam como profissional. Em todas as suas quatro estreias anteriores, em 2025, o brasileiro saiu vitorioso com triunfos por 3 sets a 0.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Além de Fonseca, o Brasil contará com Bia Haddad Maia nas simples femininas. A 59ª do mundo terá pela frente a cazaque Yulia Putintseva, 105ª. Bia Haddad, de 29 anos, leva vantagem no histórico contra a adversária, vencendo os dois confrontos anteriores, ambos em 2023, em Abu Dhabi e Wimbledon.