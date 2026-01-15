Fim do mistério. Após desistir dos ATP's 250 de Brisbane e Adelaide, por conta de dores na lombar, João Fonseca, enfim, vai estrear em 2026. Em sorteio realizado na noite desta quarta-feira (manhã de quinta em Melbourne), ficou definido que o número 1 do Brasil e 30 do mundo estreia no Australian Open contra o americano Eliot Spizzirri (89º, de 24 anos), ainda sem data e horário definidos. Será a primeira vez que o jovem carioca, de 19 anos, joga um Grand Slam como cabeça de chave.

Será a quinta vez que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira joga um Grand Slam. Todas as quatro estreias em 2025 foram com vitórias por 3 sets a 0.

Até hoje, o brasileiro e o rival só jogaram uma vez, na terceira e última rodada do qualifying do US Open de 2024, com vitória do anfitrião, por 7/6, 6/7 e 6/4 (vídeo abaixo). Em chave principal de ATP ou de Grand Slam, será o primeiro encontro entre ambos.

Brasileiro no caminho de Sinner

Caso vença os dois primeiros jogos, o número 1 do Brasil deve enfrentar na terceira rodada ninguém menos do que o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking e atual bicampeão em Melbourne.

Antes disso, porém, numa eventual segunda rodada (fase em que parou ano passado), o jovem carioca, de 19 anos, mede forças com o italiano Luca Nardi ou um jogador que sairá do quali.

João Fonseca treinou nesta quinta

Na manhã de quinta (noite de quarta no Brasil), João Fonseca treinou com Cruz Hewitt, filho de Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo.

Exatamente um ano atrás, João Fonseca conquistava, justamente no Australian Open, a maior vitória da carreira, desbancando o russo Andrey Rublev, então nono do mundo, na estreia (vídeo abaixo). Então 112º do ranking, o carioca, aos 18 anos, se tornou o mais jovem na história a vencer um top 10 no torneio.

Além de João Fonseca, Bia Haddad Maia será a outra representante do Brasil nas simples no Australian Open. A 59ª do mundo terá pela frente, na estreia, a cazaque Yulia Putintseva, 105ª. As duas primeiras partidas entre elas até hoje terminaram com triunfo da paulistana de 29 anos, ambas em 2023: em Abu Dhabi e Wimbledon.