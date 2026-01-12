Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo

No último final de semana, João Fonseca surpreendeu o mundo do tênis ao revelar que convive com uma lesão na lombar desde o nascimento. E o tema 'coluna retificada', provavelmente, passou a ser bastante pesquisado. Nesta segunda-feira (12), o duplista Marcelo Demoliner usou as redes sociais para tentar tranquilizar os fãs do número 1 do Brasil.

Mais do que o relato de alguém que vive há mais de 20 anos do esporte, o vídeo do atual 80º melhor duplista do mundo traz informações importantes. Entre outras, Demoliner relembra que o espanhol Rafael Nadal (campeão de 22 Grand Slams na carreira) desistiu de Roland Garros em 2004 por conta de uma fratura por estresse no pé. No ano seguinte, venceu o primeiro de seus 14 troféus na capital francesa. O duplista também citou que a alemã Steff Graff, multicampeã de Slams, sofria da mesma lesão do número 1 do Brasil.



- O João, com 14/15 anos, ainda como juvenil, sofreu uma fratura por estresse na lombar. Esse tipo de lesão é chato, eu já tive quatro dessas na carreira. Vira uma área sensível, que necessita controle e cuidado constantes ao longo de toda a carreira. É aqui que entra um ponto importante: Se você não está 100%, não se arrisque. Quase todos os tenistas . É natural o fã ficar preocupado, está todo mundo ansioso para vê-lo brilhar nesse novo ano. Mas aqui entra o ponto mais importante de todos: não existe pressa, o corpo do João está ainda em desenvolvimento e forçar um retorno pode comprometer uma gira de meses, ou até toda a temporada. Vale a pena? Eu te pergunto. A história do João está apenas começando e tem tudo para longa, consistente e vitoriosa. É cuidar agora e pensar lá na frente. O tênis não é uma corrida de 100 metros. Vamos apoiar o João e a equipe, as decisões deles, confiar no processo e entender que, no tênis, a carreira se constrói como uma maratona, com paciência e consistência.

Expectativa pela participação de João Fonseca no Australian Open



Abaixo, o vídeo que João Fonseca publicou, ao anunciar a desistência do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Uma semana antes, ele desistira do ATP 250 de Brisbane.

Na próxima quinta-feira (a 0h30, de Brasília), será sorteada a chave principal do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. Provavelmente até ali a torcida brasileira saberá se o número 1 do Brasil vai disputar o torneio, que começa no domingo à noite.

