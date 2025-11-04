Stefani perto de fazer história para o Brasil no WTA Finals; entenda

Campeãs da primeira edição do SP Open, em setembro, Luisa Stefani, duplista número 1 do Brasil, e a húngara Timea Babos conquistaram vitória, nesta terça-feira (4), na segunda rodada do WTA Finals, em Riad, na Arábia Saudita. A brasileira e a húngara derrotaram as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 10/7.

Com esse resultado, a paulistana está a uma vitória de ser a primeira do país a avançar às semifinais do torneio que reúne as oito melhores parcerias do ano. Na quinta-feira (6), às 9h (de Brasília), a paulistana e a parceira desafiam a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. Em 2022, Bia Haddad Maia foi superada na fase de grupo nas duplas, ao lado da cazaque Anna Danilina.

- Vitória importante hoje. Um jogo com bastante oscilação e mais uma vez decidido nos detalhes no super tiebreak. Apesar do segundo set, levantamos bem a energia e o nível para fechar o jogo, jogando bem no terceiro - contou Stefani, que é patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.



Stefani e Babos buscam o quinto título no ano

- Estou animada para o próximo desafio e termos a oportunidade de fazer um jogo grande valendo a qualificação para a semi. É para momentos assim que jogamos e, mais uma vez, vamos com confiança para esse próximo confronto - finalizou a paulistana, que, em Tóquio-2021, ao lado da conterrânea Laura Pigossi, conquistou a primeira medalha olímpica da história do Brasil, o bronze.

Além da conquista do SP Open, Stefani e Babos somam outros três títulos, sendo três de WTA 500 em Linz, na Áustria, Tóquio, no Japão, e Estrasburgo, na França.

O torneio árabe é dividido em dois grupos de quatro duplas. As duas melhores de cada chave avançam às semifinais.]