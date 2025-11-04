menu hamburguer
Tênis

Djokovic quebra escrita na estreia em Atenas; entenda

Número 5 do mundo derrota chileno Tabilo pela primeira vez

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
16:34
Atualizado há 19 minutos
O sérvio Novak Djokovic na vitória na estreia no ATP 250 de Atenas, na Grécia (Divulgação)
O sérvio Novak Djokovic na vitória na estreia no ATP 250 de Atenas, na Grécia (Divulgação)
Aos 38 anos, Novak Djokovic quebrou uma escrita, nesta terça-feira (4), na estreia no ATP 250 de Atenas, na Grécia. Pela primeira vez em três tentativas, o sérvio derrotou o chileno Alejandro Tabilo (89º do mundo), por 7/6 e 6/1.

Principal favorito, o sérvio, quinto do mundo, vinha de derrotas para o tenista do Chile em abril, na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo e e ano passado, em Roma, em torneio do mesmo nível, ambos no saibro.

Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o vencedor do jogo entre o americano Eliot Spizzirri (96º) e o português Nuno Borges (47º).

Djokovic busca a terceira final na temporada

A desta terça-feira foi a 36ª vitória do sérvio em 47 partidas em 2025. Por ora, o experiente sérvio soma apenas duas finais na temporada, tendo sido vice no Masters 1000 de Miami, em março, onde buscava o recorde de sete conquistas, e o 100º título da carreira, em maio, no ATP 250 de Genebra, na Suíça, na semana em que completou 38 anos (vídeo abaixo).

O torneio grego é o último de Djokovic antes do ATP Finals, que começa domingo (9), em Turim, na Itália, e reúne os oito melhores da temporada. Aliás, o sérvio, recordista de títulos, com sete, vai disputar o torneio pela 17ª vez, igualando o feito do suíço Roger Federer.

O sérvio Novak Djokovic na vitória na estreia no ATP 250 de Atenas, na Grécia (Divulgação)
O sérvio Novak Djokovic na vitória na estreia no ATP 250 de Atenas, na Grécia (Divulgação)

