Luisa Stefani e Timea Babos são as primeiras campeãs do SP Open

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos são as primeiras campeãs em duplas do SP Open 2025. As tenistas venceram as brasileiras Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2 sets a 1, nas parciais 6/4, 3/6 e 10/4, neste sábado (13).

A húngara conquistou seu 24° título em duplas na carreira e subiu quatro posições no ranking, indo para o 19° lugar, enquanto Stefani acumulou seu 12° troféu e manteve a 23° posição no ranking de duplas.

Após a partida decisiva, Luisa expressou um misto de sentimentos, reconhecendo a importância da competição e a frustração pela perda do título, mas também demonstrando uma notável maturidade ao focar nos pontos positivos.

-Eu acho que era um torneio importante pra gente, uma final importante em casa, e a gente queria muito. Mas, ao mesmo tempo,temos que ficar muito orgulhosa da nossa semana e do que a gente fez. Conseguimos jogar de igual para igual com jogadoras que têm títulos de Grand Slam. O mérito é delas, que jogaram de forma agressiva e corajosa no tie-break, e a gente não conseguiu rebater nessa situação. Mas ficou o aprendizado e agora é só olhar o lado positivo da semana inteira - comentou Luisa.

Luisa Stefani e Timea Babos são as campeãs de dupla no SP Open (foto: Divulgação SP Open)<br>

Como foi a final do SP Open?

A final de duplas do SP Open começou equilibrada, e a primeira quebra aconteceu a favor de Ingrid e Laura, que abriram vantagem no set. As brasileiras estavam em um bom momento e cometeram poucos erros, principalmente na rede.

continua após a publicidade

No segundo set, Bonés forçou mais o saque, o que dificultou a recepção. O bom momento mudou de lado, e Luiza também passou a ser mais agressiva, fechando a segunda etapa.

Neste torneio, o terceiro set é jogado em um tie-break até 10 pontos. A dupla brasileira não conseguiu reagir e acabou perdendo por 10 a 4.