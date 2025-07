Sinner se aproxima de feito de Federer em Wimbledon; entenda

Em busca de um título inédito, Jannik Sinner, semifinalista em 2023, passou sobrando pela segunda rodada de Wimbledon. Nesta quinta-feira, o número 1 do mundo despachou o australiano Aleksandar Vukic (93º), por 6/1, 6/1 e 6/3.



continua após a publicidade

➡️ Com Djokovic, imagens desta quinta em Wimbledon

➡️ Nadal se solidariza com morte de Diogo Jota

➡️ Por que João Fonseca deve ter chances de avançar em Wimbledon



Algoz do compatriota Luca Nardi na estreia, o líder do ranking é, desde 2004, o segundo que menos games cedeu (12) nos primeiros dois jogos em Londres. Há 21 anos, o suíço Roger Federer, recordista de títulos de Wimbledon (8), cedeu apenas nove antes da terceira rodada.









Bicampeão do Aberto da Austrália, em janeiro, e vice de Roland Garros, mês passado, numa final épica contra o espanhol Carlos Alcaraz, Sinner enfrenta, na terceira rodada, Pedro Martinez (52º). O tenista da Espanha vem de triunfo sobre o argentino Mariano Navone.

continua após a publicidade



Ano passado, Sinner parou nas quartas de Wimbledon



Até hoje, em Londres, o maior feito do italiano no torneio foi ter chegado às semifinais, há dois anos. Em 2024, Sinner parou nas quartas de final, diante do russo Daniil Medvedev.

Há duas semanas, o líder do ranking caiu nas oitavas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha, surpreendido pelo cazaque Alexander Bublik.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Provável rival de Sinner nas quartas de final de Wimbledon, o heptacampeão e vice nas duas últimas edições, Novak Djokovic, superou o britânico Daniel Evans, por 6/3, 6/2 e 6/0. Foi a 99ª vitória do sérvio número 6 do mundo em 211 partidas no Grand Slam de Londres.



Nole foi campeão em Londres em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022.

continua após a publicidade

Jannik Sinner na vitória sobre o australiano Aleksandar Vukic em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)