Jannik Sinner não conseguiu segurar o imprevisível Alexander Bublik e foi eliminado nas oitavas de final do ATP de Halle nesta quarta-feira (19). O cazaque venceu o italiano por 3-6, 6-3, 6‑4, garantindo uma vaga nas quartas de final do torneio e deixando o número 1 do mundo frustrado com a sua atuação.

1º set

Jannik Sinner começou o duelo contra Alexander Bublik de forma avassaladora e não deu chances ao adversário no primeiro set. Em apenas 27 minutos, o número 1 do mundo venceu por 6/3, mostrando um tênis agressivo e com poucos erros.

O italiano foi consistente desde o início, vencendo seus games de saque com tranquilidade e impondo pressão nas devoluções. Logo no segundo game, Sinner conseguiu a primeira quebra da partida e abriu 2/0, sinalizando que estava com o controle do jogo nas mãos.

Sinner fechou a parcial em 6/3 com mais um game de saque muito firme, consolidando uma atuação praticamente sem falhas.

Jannik Sinner durante o torneio de tênis em Halle (Foto: Carmen Jaspersen / AFP)

2º set

Após um primeiro set dominado por Jannik Sinner, Alexander Bublik deu a volta por cima no segundo set e empatou a partida com um 6/3 sólido, em 44 minutos de duração. O cazaque cresceu no jogo, foi mais agressivo nas devoluções e aproveitou as poucas oportunidades que teve.

O início do set foi equilibrado, com os dois jogadores confirmando seus serviços até o quarto game, quando Bublik conseguiu a primeira quebra e abriu 3/2. Diferente do set anterior, o cazaque manteve a consistência e não deu margem para Sinner reagir.

A partir da quebra, Bublik jogou com ainda mais confiança. Conseguiu uma quebra importante no sexto game, abrindo 4/2, confirmando o saque logo em seguida e ficando a um game de fechar o set.

Sinner até tentou resistir, mas Bublik manteve a pressão, sacou bem e finalizou o set em 6/3, empatando a partida em 1 a 1.

Alexander Bublikin na partida de simples masculina de tênis durante o torneio de tênis em Halle (Foto: Carmen Jaspersen / AFP)<br>

3º set

No terceiro e decisivo set, o cazaque venceu por 6/4, após 51 minutos de disputa, e garantiu a vitória de virada por 2 sets a 1.

O set começou com equilíbrio, com os dois jogadores mantendo seus serviços até o 3/3. Bublik, porém, aproveitou uma rara oportunidade no oitavo game, conseguindo uma quebra crucial.

Ao longo da parcial, o cazaque foi mais ousado nas devoluções e arriscou mais nas trocas de bola, enquanto Sinner apresentou queda de intensidade em momentos decisivos.

Alexander Bublik se torna o primeiro jogador fora do Top 20 a derrotar Sinner desde Cincinnati 2023 (Lajovic).