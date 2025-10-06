Sinner responde Zverev e Federer sobre a velocidade das quadras

Segue a polêmica sobre a velocidade das quadras no circuito da ATP, e o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, se manifestou sobre o assunto, rebatendo Roger Federer e Alexander Zverev.

Em participação no Podcast do americano Andy Roddick (ex-número 1 do mundo), o suíço Roger Federer havia dito que a velocidade das quadras durante a temporada é muito próxima e que isso estaria beneficiando Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. E o ex-tenista também destacou que os diretores dos torneios têm a preferência de ver justamente os números 1 e 2 do mundo nas finais dos eventos.



A fala de Federer foi ecoada por Zverev, número 3 mundial, que seguiu a mesma linha e, nesta semana, afirmou que as quadras estão, sim, mais lentas, e que isso dá benefício ao italiano e o espanhol.

Vale lembrar que, embora os torneios – fora grama e saibro – tem denominada a mesma superfície (quadra dura), há uma grande possibilidade de variação na velocidade das quadras, principalmente devido a pintura das mesmas – pinturas mais ásperas resultam em quadras mais lentas, enquanto pinturas mais lisas, aumentam a velocidade do jogo por oferecer um atrito inferior da bolinha com o piso.

A resposta de Sinner

- Nem Carlos nem eu controlamos o mundo do tênis ou o estado das quadras. Não é uma decisão nossa, mas tentamos nos adaptar a cada situação. Também joguei muito bem tênis em quadras rápidas - disse Sinner, defendendo a si mesmo e seu maior rival no circuito.

Domingo, no Masters 1000 de Xangai, o número 2 do mundo e atual campeão abandonou a partida contra o holandês Tallon Griekspoor.