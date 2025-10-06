Quem é o português que pode passar João Fonseca no ranking?

O português Nuno Borges, número 51 do mundo, frustrou o público local nesta segunda-feira (6), ao assegurar vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai, na China. Isso porque o triunfo da vez foi sobre o anfitrião Juncheng Shang, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5) 4/6 6/3, após 2h27min de duração. Ex-top 50, Shang passou por lesão e hoje é o 237º e vem buscando recuperar terreno no ranking. Com o triunfo, o tenista de Portugal está a um passo de ultrapassar João Fonseca (43º) no ranking.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ João Fonseca é alvo de técnico de Sinner: 'Precisa dar passos largos'

➡️ Recordista Djokovic tenta quebrar escrita em Masters

➡️ Federer concorre ao Hall da Fama do Tênis



Para isso, no entanto, Borges terá de bater o australiano Alex de Minaur (7º) na próxima rodada (oitavas de final), em confronto inédito. Borges está indo aos 1120 pontos ontra 1129 do brasileiro.

continua após a publicidade

- Tem sido difícil o ano todo chegar longe nos torneios. Tenho vencido algumas partidas aqui e ali. Shanghai não tem condições fáceis, foi um ano longo, estou feliz por estar aqui me esforçando e vencendo. Estou muito feliz com o meu desempenho. Condições muito difíceis, muita umidade, e tive que administrar isso do início ao fim. No geral, saquei muito bem e consegui fazer a diferença no final. Havia muita coisa em jogo, mas estou muito feliz com a forma como joguei e lutei. É uma vitória muito importante para mim, nunca tinha chegado a esse ponto antes e quero mais - contou Borges, em entrevista na quadra.

Na vitória desta segunda-feira, Borges protagonizou um dos pontos mais espetaculares do torneio:

Francês também pode passar João Fonseca

A outra ameaça ao brasileira ainda viva no torneio asiático é o francês Arthur Rinderknech (54º), que derrotou, nesta segunda-feira, o alemão Alexander Zverev (3º), pela terceira rodada, por 4/6, 6/3 e 6/2. Se vencer o próximo jogo, contra o tcheco Jiri Lehecka 19º,

continua após a publicidade

Fonseca não joga o torneio por opção de caledário e só volta a partir do dia 13 no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.

O australiano Alex de Minaur devolve a bola na vitória sobre o polonês Kamil Majchrzak (Foto: Jade Gao / AFP)



