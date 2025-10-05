Sinner mal consegue ficar em pé e abandona partida do ATP de Shanghai; veja
Jannik Sinner abandona partida em Shanghai com fortes cãibras
- Matéria
- Mais Notícias
Em uma cena dramática e preocupante no Masters 1000 de Xangai, o tenista italiano Jannik Sinner, atual campeão do torneio e número 2 do mundo, foi forçado a abandonar sua partida de terceira rodada contra o holandês Tallon Griekspoor neste domingo (5) devido a cãibras severas que o impediram de continuar em quadra.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O drama se desenrolou no quinto game do terceiro e decisivo set. Após mais de duas horas e meia de uma batalha intensa e de alta qualidade, Sinner começou a dar sinais visíveis de desconforto. As cãibras na coxa direita se tornaram tão agudas que o italiano mal conseguia se mover e executar o movimento de saque. Em seu último game de serviço, quebrou o saque com duas duplas faltas, evidenciando a gravidade da situação.
➡️ João Fonseca vira alvo de treinador de Sinner: ‘precisa dar passos largos’
Com o placar em 6/7 (3/7), 7/5 e 3/2 para Griekspoor, Sinner, com dores visíveis, caminhou com extrema dificuldade até sua cadeira. O fisioterapeuta do torneio precisou entrar em quadra para auxiliá-lo, ajudando o jovem tenista a se sentar. Após uma breve massagem na perna, ficou claro que Sinner não teria condições de prosseguir.
Com a decisão de abandonar a partida, Sinner precisou novamente do amparo do fisioterapeuta para se levantar e, mancando de forma acentuada, foi ajudado a sair da quadra central, sob os aplausos de um público que reconheceu seu esforço.
O italiano vinha de uma sequência impressionante, com o título do ATP 500 de Pequim na semana passada, e era um dos grandes favoritos ao bicampeonato em Xangai.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias