Após batalha de quase 4 horas, Laura Pigossi conquista primeiro título do ano

Em uma final brasileira memorável que testou os limites da resistência e da força mental, Laura Pigossi, de 31 anos, sagrou-se campeã do ITF W35 de São Paulo neste domingo. A medalhista olímpica protagonizou uma virada espetacular sobre a compatriota Carolina Meligeni, de 29 anos, vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/2, em uma partida que durou incríveis 3 horas e 47 minutos no saibro do Clube Paineiras do Morumby.

Laura Pigossi conquistou o W35 em São Paulo (Foto: Reprodução / Instagram)

O título, o primeiro de Pigossi na temporada de 2025, veio de forma dramática. A atual número 178 do mundo viu-se em uma situação extremamente adversa no segundo set, quando perdia por 5/2 e precisou salvar três match-points de Meligeni, 250ª do ranking. Com uma resiliência impressionante, a paulista não só salvou os pontos da partida, como quebrou o saque da adversária e iniciou uma reação fulminante, vencendo cinco games consecutivos para fechar a parcial em 7/5 e forçar o set decisivo.

Abatida pela oportunidade perdida, Carol Meligeni não conseguiu manter o mesmo ritmo no terceiro set. Com a confiança renovada, Pigossi dominou a parcial final, impondo seu jogo e quebrando o serviço da oponente para abrir vantagem e selar a vitória com um contundente 6/2.

Com a vitória no torneio que distribuiu US$ 30 mil em prêmios, Laura Pigossi somará 35 pontos no ranking da WTA, o que garantirá seu retorno ao grupo das 200 melhores tenistas do mundo na próxima atualização da lista. Este é o 12º título de simples da carreira da brasileira no circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF).