O tenista brasileiro João Fonseca garantiu sua posição no ranking da ATP após o americano Taylor Fritz vencer Thiago Tirante na final do ATP 250 de Estocolmo, neste sábado. Assim, Fonseca, que está afastado do circuito, permanecerá no 46º lugar da tabela, sem alterações previstas até o início de 2027.

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João Fonseca sofreu uma queda de cinco posições na classificação após o Masters de Paris, mas a vitória de Fritz impediu que o argentino Thiago Tirante ultrapassasse o brasileiro no ranking. Como não há mais torneios do ATP Tour com pontuação válida programados para as próximas semanas, apenas eventos Challenger, a posição de Fonseca deve se manter estável até o próximo ano.

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O jovem carioca de 20 anos planeja retornar às competições oficiais somente em janeiro de 2027. Até lá, ele participará apenas de exibições e seguirá sua pré-temporada habitual, sem disputar torneios que possam alterar sua colocação na ATP.

Fonseca enfrenta Federer em São Paulo

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, atual 46º do ranking da ATP, enfrentará o suíço Roger Federer, dono de 20 títulos de Grand Slam, em uma partida amistosa no dia 5 de dezembro, em São Paulo. O evento gratuito será realizado no Ginásio Poliesportivo do Pacaembu e faz parte do projeto "On Clubhouse Nights no Brasil". Os ingressos estarão disponíveis a partir de 23 de novembro.

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O confronto entre Fonseca, de 20 anos, e Federer, de 45, reunirá duas gerações do tênis em uma partida de exibição que promete unir esporte e entretenimento. O evento também contará com uma atração musical, reforçando o conceito de que o tênis vai além das quadras, envolvendo cultura e conexão com o público.

João Fonseca no encontro com Federer na Laver Cup (Foto: Divulgação)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.