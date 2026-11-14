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Guga Kuerten recebe homenagem da ATP às vésperas do Finals

Cerimônia em Turim reuniu 30 jogadores que lideraram o ranking mundial, incluindo o brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 11:28
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Gustavo Kuerten foi um dos homenageados em evento de gala da ATP
Gustavo Kuerten foi um dos homenageados em evento de gala da ATP (Foto: Reprodução/ Instagram)

O brasileiro Gustavo Kuerten foi homenageado pela ATP em evento realizado em Turim, Itália, que celebrou os tenistas que já ocuparam a posição de número 1 do ranking mundial. A cerimônia ocorreu na última sexta-feira (13), às vésperas do início do ATP Finals.

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Guga Kuerten, um dos maiores nomes do tênis sul-americano e mundial, conquistou o topo do ranking da ATP por 43 semanas ao longo da carreira, sendo 30 delas de forma consecutiva. O catarinense foi tricampeão de Roland Garros nos anos de 1997, 2000 e 2001, e alcançou a liderança do ranking pela primeira vez em 2000, durante o Masters Cup em Lisboa, onde venceu consecutivamente Pete Sampras e André Agassi.

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Guga encerrou sua carreira em 2008 após enfrentar problemas físicos decorrentes de lesões, mas seu legado permanece como referência no esporte brasileiro e internacional. Ao todo, apenas 30 jogadores na história do tênis masculino chegaram a ser número 1 do mundo, e todos foram convidados para a cerimônia em Turim.

Guga Kuerten posa para selfie com Jannik Sinner e outros tenistas ex-número 1 do mundo homenageados pela ATP
Guga Kuerten posa para selfie com Jannik Sinner e outros tenistas ex-número 1 do mundo homenageados pela ATP (Foto: Reprodução/ Instagram)

Alcaraz faltou ao evento por desconforto estomacal

Uma das ausências mais notadas no jantar de gala promovido pela ATP foi a do espanhol Carlos Alcaraz, atual número três do mundo. O tenista, que já esteve na liderança do ranking por 66 semanas, estava entre os homenageados da noite, mas, segundo a imprensa espanhola, preferiu descansar após sofrer com dores estomacais.

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O problema físico foi o motivo para Alcaraz encurtar os treinamentos do dia com 20 minutos de antecedência. Ainda de acordo com a imprensa espanhola, Carlos está apto para dar sequência aos compromissos deste sábado (14), incluindo as atividades com Ben Shelton e seu ex-treinador, Juan Carlos Ferrero.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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