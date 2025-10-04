Sinner atropela alemão e se mantém na disputa pelo título em Xangai
Próximo confronto do italiano número 2 do ranking será no domingo (5)
Jannik Sinner, número 2 do mundo, derrotou de lavada o alemão Daniel Altmaier por 2 sets a 0, com dupla parcial de 6-3, neste sábado (4) em Xangai. O italiano, atual campeão do torneio chinês, precisou de apenas 1h38 para superar o 49º colocado do ranking mundial.
O tenista italiano chega à segunda rodada do Masters 1000 de Xangai após conquistar o ATP 500 de Pequim na última quarta-feira. Com o resultado, Sinner alcançou sua 43ª vitória em 48 partidas disputadas na temporada 2025.
O próximo adversário do italiano será o holandês Tallon Griekspoor, 31º do ranking, que superou o americano Jenson Brooksby por 6-1, 1-6 e 6-1. O confronto está marcado para este domingo (5), por volta das 9h (horário de Brasília). Nos seis duelos anteriores entre os tenistas, Sinner venceu todos.
Durante a partida contra Altmaier, Sinner abriu os dois sets com boas vantagens sobre o o alemão, sendo mais eficaz nos pontos importantes, convertendo três das quatro oportunidades de quebra que teve.
A temporada 2025 tem sido excepcional para Jannik Sinner, que, além do recente título em Pequim, conquistou o Australian Open pela segunda vez e fez história ao derrotar Alcaraz na decisão Wimbledon e levantar o segundo Grand Slam do ano, chegando também às finais de Roma, Roland Garros, Cincinnati e US Open.
Outros resultados deste sábado
Alexander Zverev, número 3 do mundo, estreou com vitória no Masters 1000 de Xangai neste sábado (4). O tenista alemão superou o francês Valentin Royer com parciais idênticas de 6-4, apesar de ter recebido atendimento médico durante a partida por desconforto no pé direito.
Durante o confronto, Zverev conseguiu 27 bolas vencedoras contra 21 do adversário. O alemão cometeu apenas 15 erros não-forçados e não teve seu serviço quebrado em nenhum momento da partida. Seu próximo adversário será Arthur Rinderknech, da França, que eliminou o americano Alex Michelsen com parciais de 6-3 e 6-4.
O australiano Alex de Minaur, sétimo colocado no ranking mundial, também avançou na competição ao derrotar o argentino Camilo Carabelli por 6-4 e 6-2. De Minaur conseguiu quatro quebras e não teve seu saque ameaçado durante o confronto.
Na próxima fase, De Minaur enfrentará o polonês Kamil Majchrzak, que venceu o americano Brandon Nakashima com parciais de 6-4 e 6-0.
Lorenzo Musetti, número 9 do mundo, foi outro tenista de destaque a avançar no torneio chinês. O italiano superou o argentino Francisco Comesana por 6-4 e 6-0 em apenas 1 hora e 27 minutos. Durante toda a partida, Musetti não enfrentou nenhum break-point.
O torneio registrou a desistência do grego Stefanos Tsitsipas, que abandonou a competição antes mesmo de entrar em quadra devido a uma lesão na perna. Seu lugar na chave foi ocupado pelo norte-americano Aleksandar Vukic para enfrentar o tcheco Dalibor Svrcina.
Apesar do bom desempenho no primeiro set, Andrey Rublev, número 14 do mundo, acabou sendo eliminado pelo japonês Yoshihito Nishioka, tenista canhoto de 30 anos e 173º do ranking, com parciais de 2-6, 6-1 e 6-4. Nishioka enfrentará na próxima fase o espanhol Jaume Munar, que venceu o italiano Flavio Cobolli por 7-5 e 6-1.
