Atuação de ex-Palmeiras na Europa repercute: 'Que jogador'

O Benfica venceu o Estoril por 3 a 1, no último sábado (3), dentro de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Português. No confronto, o ex-Palmeiras, Richard Ríos foi um dos destaques da equipe do treinador José Mourinho.

O colombiano esteve presente durante os 90 minutos da partida. Durante o período, ele acumulou 81% dos passes completos, sete roubos de bola e duas finalizações. Apesar de não ter participado de forma direta dos gols da vitória do time Encarnado, a atuação de Richard Ríos não passou despercebida.

Torcedores e a própria imprensa repercutiram a partida do colombiano, que recebeu elogios. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Richard Rios, que jogador!"

Tradução: "Richard Ríos fez uma partida fantástica pelo Benfica contra o Estoril. Ao lado de outro meio-campista, ele carregou o time com excelente posicionamento, pressionando com eficiência, vencendo duelos e ancorando o bloco defensivo da equipe. O time de Mourinho está atualmente em 3º lugar".

Tradução: "Benfica vence facilmente o Estoril na Liga portuguesa. Richard Ríos foi titular e jogou os 90 minutos completos da partida".

Tradução: "Richard Ríos brilha como titular na vitória do Benfica! Grande atuação contra o Estoril em Portugal".

Benfica x Estoril

O atacante grego Vangelis Pavlidis foi o responsável por marcar um hat-trick no confronto. Ele liderou o Benfica na vitória. Por outro lado, João Carvalho foi o autor do único gol do Estoril na partida.

Com o resultado, o time Encarnado alcançou a marca de 39 pontos na tabela de classificação, se mantendo na terceira posição. A frente dele, está o Sportin, com 42 pontos, e o Porto, na liderança, com 46. Por outro lado, o Estoril se encontra na 9ª colocação, com 20 pontos somados.

