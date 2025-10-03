Rafael Nadal recebe honraria em Universidade da Espanha

Um dos maiores tenistas da história, segundo maior recordista de Grand Slams (22), Rafael Nadal também é reconhecido por suas atitudes fora das quadras. E, nesta sexta-feira (3), o ex-tenista espanhol, que se aposentou em novembro de 2024, recebeu mais uma (merecida, diga-se de passagem) homenagem, ao ser condecorado Doutor Honoris Causa na Universidade de Salamanca. Em mais de um século, o Rei do Saibro é o primeiro esportista a receber essa honraria.

Nas redes sociais, o ex-número 1 do mundo, dono de 92 títulos de simples, escreveu:



Orgulho, gratidão e felicidade.

É uma enorme honra ter sido o primeiro atleta investido como Doutor Honoris Causa por esta universidade que deixou uma marca tão profunda na cultura, na sociedade e no pensamento da Espanha.

O esporte nos lembra diariamente, que além das nossas diferenças, temos muito em comum. Ensina-nos a respeitar o rival, a competir com intensidade e esportividade e a celebrar não só nossas vitórias, mas também a respeitar e valorizar o esforço dos outros.

Em um mundo que parece estar em constante divisão e polarização, acredito firmemente que o esporte pode ser uma ponte e um espaço de encontro que promova a convivência, a cordialidade e o respeito mútuo.

Obrigado à @usal e a toda Salamanca pelo carinho recebido. Este dia sempre me acompanhará e me encoraja a permanecer fiel aos valores que o esporte me ensinou.

Nadal homenageado em Roland Garros

Em maio, o ex-tenista espanhol, maior vencedor de Roland Garros, com nada menos que 14 conquistas, foi homenageado pelo Grand Slam francês. Na ocasião, foi inaugurada uma placa, com o nome de Rafael Nadal, na quadra central em Paris, a Philippe Chatrier.