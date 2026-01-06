Tênistória relembra a campanha do único sul-americano finalista em Adelaide
Em 2001, chileno Nicolas Massú perdeu a final para o alemão Haas
Primeiro desafio de João Fonseca em 2026, a partir da semana que vem, o ATP 250 de Adelaide não costuma guardar boas recordações aos tenistas sul-americanos. E, por isso, nesta terça-feira, o Tênistória relembra a campanha do único atleta do continente a chegar à final do torneio australiano: o chileno Nicolas Massú.
Ex-número 9 do mundo (posição, a melhor da carreira, alcançada em setembro de 2004), o tenista do Chile fez história nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, naquele mesmo ano,quando venceu as simples e duplas. Como juvenil, Massu chegara à quinta colocação do ranking mundial e número 1 do planeta nas duplas, em 1997. O atleta, nascido em Viña del Mar, venceu dois Grand Slams nas duplas juvenis: em Wimbledon (com o peruano Luis Horna) e US Open (com o compatriota Fernando González, também parceiro em Atenas).
Ao todo, além do ouro olímpico, como profissional, o ídolo chileno conquistou mais cinco títulos em 15 finais: em Buenos Aires (2002), Palermo e Amersfoot (2003), Kitzbuhel (2004) e Costa do Sauípe (2006).
O vice-campeonato em Adelaide, na primeira semana de 2001, foi o segundo dos nove da carreira de Massú. Naquela semana, o tenista chileno (então 87 do mundo) venceu o holandês Raemon Sluiter (95º), na estreia. Depois, despachou o francês Arnaud Clement (18º), o tcheco Ivan Ljubicic (91º) e, nas semifinais, o britânico Tim Henman (10º).
Vitória contra top 10 em Adelaide
Ótima campanha à parte, com destaque para o triunfo sobre o top 10 na rodada anterior, o tenista sul-americano foi facilmente dominado na final naquele início de temporada em 2001: 6/3 e 6/1 para o alemão Tommy Haas (23º). Aquele foi o segundo dos 15 troféus do ex-tenista da Alemanha (número 2 do mundo em 2002) como profissional.
Na semana seguinte, outro triunfo de Haas sobre Massú, no segundo e último embate entre eles, na estreia do Aberto da Austrália.
Os últimos campeões e vices do torneio australiano
2025 Félix Auger-Aliassime (CAN) Sebastian Korda (EUA)
2024 Jiri Lehecka (TCH) Jack Draper (ING)
2023 Novak Djokovic (SER) Sebastian Korda (EUA)
2022 Thanasi Kokkinakis (AUS) Arthur Rinderknech (FRA)
2020 Andrey Rublev (RUS) Lloyd Harris (AFS)
2008 Michaël Llodra (FRA) Jarkko Nieminen (FIN)
2007 Novak Djokovic (SER) Chris Guccione (AUS)
2006 Florent Serra (FRA) Xavier Malisse (BEL)
Tudo sobre
