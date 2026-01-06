Australian Open anuncia premiação recorde

O primeiro Grand Slam do ano começa no dia 13 de janeiro, e os organizadores anunciaram, nesta terça-feira (6), uma premiação recorde. Ao todo, o Australian Open vai distribuir cerca de 111,5 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 384,67 milhões).

O montante representa um aumento de 16% em relação ao ano passado e é o maior da história do torneio. O italiano Jannik Sinner, atual campeão em Melbourne, faturou na última edição 3,5 milhões de dólares australianos — cerca de R$ 20 milhões na cotação da época.

Em relação aos demais Grand Slams de 2025, Sinner também ergueu o troféu em Wimbledon, onde embolsou 3 milhões de libras (cerca de R$ 22,6 milhões). Já no US Open, foi a vez de Carlos Alcaraz assumir o posto de campeão e arrecadar US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões). Por fim, o espanhol também faturou o título de Roland Garros, levando para casa mais 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,2 milhões).

Jannik Sinner conquistou o segundo Australian Open da carreira, de forma consecutiva (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Distribuição dos prêmios em dinheiro do Australian Open (simples masculino e feminino)

Campeões: AUS$ 4,15 milhões (+19%)

Vice-campeões: AUS$2,15 milhões (+13%)

Semifinalistas: AUS$ 1,25 milhão (+14%)

Quartas de final: AUS $ 750 mil (+13%)

Oitavas de final: AUS$ 480 mil (+14%)

Terceira rodada: AUS$ 327,75 mil (+13%)

Segunda rodada: AUS$ 225 mil (+13%)

Primeira rodada: AUS$ 150 mil (+14%)

Qualificação por rodada:

– 3º rodada: AUS$ 83,5 mil (+16%)

– 2º rodada: AUS$ 57 mil (+16%)

– 1º rodada: AUS$ 40,5 mil (+16%)