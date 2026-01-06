menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Australian Open anuncia premiação recorde

Veja quanto cada tenista pode ganhar:

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 06/01/2026
10:01
Jannik Sinner - Australian Open - Tênis
imagem cameraJannik Sinner conquistou o segundo Australian Open da carreira, de forma consecutiva (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro Grand Slam do ano começa no dia 13 de janeiro, e os organizadores anunciaram, nesta terça-feira (6), uma premiação recorde. Ao todo, o Australian Open vai distribuir cerca de 111,5 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 384,67 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo

O montante representa um aumento de 16% em relação ao ano passado e é o maior da história do torneio. O italiano Jannik Sinner, atual campeão em Melbourne, faturou na última edição 3,5 milhões de dólares australianos — cerca de R$ 20 milhões na cotação da época.

continua após a publicidade

Em relação aos demais Grand Slams de 2025, Sinner também ergueu o troféu em Wimbledon, onde embolsou 3 milhões de libras (cerca de R$ 22,6 milhões). Já no US Open, foi a vez de Carlos Alcaraz assumir o posto de campeão e arrecadar US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões). Por fim, o espanhol também faturou o título de Roland Garros, levando para casa mais 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,2 milhões).

Jannik Sinner - Australian Open - Tênis
Jannik Sinner conquistou o segundo Australian Open da carreira, de forma consecutiva (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Distribuição dos prêmios em dinheiro do Australian Open (simples masculino e feminino)

  • Campeões: AUS$ 4,15 milhões (+19%)
  • Vice-campeões: AUS$2,15 milhões (+13%)
  • Semifinalistas: AUS$ 1,25 milhão (+14%)
  • Quartas de final: AUS $ 750 mil (+13%)
  • Oitavas de final: AUS$ 480 mil (+14%)
  • Terceira rodada: AUS$ 327,75 mil (+13%)
  • Segunda rodada: AUS$ 225 mil (+13%)
  • Primeira rodada: AUS$ 150 mil (+14%)

Qualificação por rodada:

– 3º rodada: AUS$ 83,5 mil (+16%)
– 2º rodada: AUS$ 57 mil (+16%)
– 1º rodada: AUS$ 40,5 mil (+16%)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias