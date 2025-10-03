Djokovic manda recado a Alcaraz após reclamações: ‘Fazer mais’

Novak Djokovic respondeu às reclamações de Carlos Alcaraz sobre o calendário do circuito profissional de tênis, o ATP, defendendo que os atletas precisam ir além das críticas verbais. O tenista sérvio fez essas declarações antes de sua estreia, nesta sexta-feira (3), no Masters 1000 de Xangai, na China, onde enfrenta o croata Marin Cilic.

O posicionamento do ex-número 1 do mundo surge como resposta às manifestações recentes de Alcaraz, que expressou insatisfação com a quantidade e proximidade dos torneios obrigatórios. Com isso, o espanhol havia classificado a agenda atual como mentalmente exaustiva e fisicamente desgastante.

Durante entrevista coletiva antes do torneio chinês, Djokovic afirmou que os jogadores devem "fazer mais do que apenas falar em coletivas de imprensa" para conseguir transformações efetivas na agenda da ATP. O veterano destacou a necessidade de um movimento organizado entre os tenistas para compreender o funcionamento do sistema e propor alternativas viáveis.

Djokovic identificou, ainda, a falta de união entre os tenistas como um dos principais obstáculos para mudanças estruturais no esporte. Ele mencionou a existência de um forte monopólio nas decisões do tênis, estabelecido ao longo de décadas, que muitos não desejam alterar.

Além disso, o sérvio apontou contradições na postura de alguns atletas que criticam os torneios obrigatórios, mas participam de eventos de exibição motivados por compensações financeiras. Alcaraz, por exemplo, esteve presente na Copa Laver, defendendo o Time Europa.

Esta será a primeira competição de Djokovic após sua eliminação nas semifinais do US Open, justamente para Carlos Alcaraz. O Masters 1000 de Xangai é um dos principais torneios da temporada asiática e distribui pontos importantes para o ranking mundial.