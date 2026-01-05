Cruzeiro recebe não por Gerson, e torcedores do Flamengo debocham: 'Cadê?'

O Zenit recusou a última proposta do Cruzeiro pelo meia Gerson. Conforme divulgado pelo jornalista Venê Casagrande, a investida do clube mineiro envolvia a quantia de 27 milhões de euros. Diante do cenário, torcedores do Flamengo aproveitaram o momento para provocar o adversário.

Os clubes brasileiros vivem momento de rivalidade na atual janela de transferência. Tudo começou quando o Cruzeiro negou a proposta de 32 milhões de euros (R$ 207 milhões) do Flamengo pelo atacante Kaio Jorge.

Nas negociações pelo atacante, Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, ganhou destaque. Com as dificuldades no acerto por Gerson, torcedores do Flamengo não perdoaram a recusa na negociação de Kaio Jorge e debocharam do empresário. Veja a repercussão abaixo:

Pedro Junio prega paciência em negociação por Gerson

Na última semana, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Junio, ressaltou que o clube está ciente que a negociação é difícil e irá demorar.

– É um jogador que estamos em negociação, não é uma negociação fácil. É uma negociação que vai perdurar alguns dias pelo fato de que ele está em um grande clube na Rússia e pela grandeza do Gerson. Como um bom mineiro a gente vai negociando devagar, no dia a dia – disse Pedro Junio em entrevista à Itatiaia.

– Estamos com expectativas altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil. Estamos trabalhando. Quem sabe podemos ter um final feliz com relação ao Gerson. Ele quer voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções pra ele – completou o vice do Cruzeiro.

