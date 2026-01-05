Novak Djokovic anuncia desistência do ATP 250 de Adelaide

Nesta segunda-feira (5), o sérvio Novak Djokovic anunciou sua desistência do ATP 250 de Adelaide, na Austrália, que começa no dia 12 de janeiro. O tenista, atual número 4 do mundo, é bicampeão do torneio, após vencer em 2007 e 2023.

Em comunicado nas redes sociais, o sérvio afirmou que decidiu abandonar o campeonato para focar na preparação para o Australian Open, daqui a duas semanas.

"Para todos os meus fãs em Adelaide, infelizmente, não estou fisicamente pronto para competir na próxima semana.

É uma grande decepção para mim, pois tenho ótimas lembranças de ter conquistado o título lá há dois anos. Eu estava muito animado para retornar, pois realmente me sinto em casa jogando lá.

Meu foco agora está na minha preparação para o Australian Open e estou ansioso para chegar em Melbourne em breve e ver todos os fãs de tênis na Austrália".

Com isso, a volta do sérvio de 38 anos às quadras será adiada. Djokovic não joga desde o início de novembro, quando conquistou o ATP 250 de Atenas.

No domingo (4), Djokovic surpreendeu o mundo do tênis ao anunciar, pelas redes sociais, seu rompimento com a Associação de Jogadores de Tênis Profissionais (PTPA), entidade que ele próprio ajudou a fundar. No comunicado, o tenista afirmou que sua saída se deve a falta de alinhamento entre as ideias da PTPA e as suas pessoais.

