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Sem Alcaraz ou Sinner no caminho, Zverev alcançará feito inédito no tênis

Tenista alemão terminará como numero 1 do ranking ATP pela primeira vez na história

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 08:33
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Alexander Zverev no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Valery Hache/AFP)
Alexander Zverev no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Valery Hache/AFP)

Alexander Zverev está garantido como líder do ranking da ATP ao fim da temporada, mesmo antes de somar os pontos necessários. Com a eliminação de Carlos Alcaraz em Xangai e o afastamento de Jannik Sinner por lesão, porém, é questão de tempo até o alemão encontrar seu caminho de volta ao topo. Assim, ao fim do ano, ele se tornará o primeiro tenista da história da Alemanha a terminar uma temporada como número 1 do mundo.

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A confirmação veio na última segunda-feira (12), quando Alcaraz viu o sonho do título no Masters 1000 de Xangai acabar já na terceira rodada. O espanhol foi derrotado pelo belga Zizou Bergs por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). Essa foi a pior campanha no torneio asiático em três participações — ele havia chegado às oitavas de final em 2023 e às quartas em 2024.

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A queda de Carlitos teve implicações diretas na corrida pelo topo do ranking. E a conta é bem simples: Alcaraz encerra o torneio com 5.610 pontos. Mesmo sendo campeão em Paris e no ATP Finals, chegaria a, no máximo, 7.100 pontos ao final do ano, número inferior aos 7.950 que Sinner acumulará com a temporada já encerrada. A situação pode, inclusive, piorar até o fim da temporada para Alcaraz, pois, a depender dos resultados de Ben Shelton, ainda há chance de ele sair do top-3.

O alemão Alexander Zverev (e) e o espanhol Carlos Alcaraz posam antes da semifinal do Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
O alemão Alexander Zverev (e) e o espanhol Carlos Alcaraz posam antes da semifinal do Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Para Zverev, porém, a oportunidade veio principalmente com o afastamento de Sinner do circuito ATP. Por conta de uma lesão no joelho, o italiano decidiu que não competirá mais em 2026, fazendo seu retorno apenas na próxima temporada. Com isso, verá cerca de 3.050 pontos – referentes aos títulos do ATP 500 de Viena, do Masters de Paris e do ATP Finals – serem descartados.

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Zverev supera marca de Boris Becker

O feito ganha ainda mais peso quando comparado à trajetória de Boris Becker. O lendário alemão chegou ao primeiro lugar do ranking pela primeira vez em janeiro de 1991 e passou 12 semanas na liderança naquele ano. Apesar disso, terminou a temporada atrás do sueco Stefan Edberg e nunca conseguiu fechar um ano como número 1.

Zverev, portanto, vai superar justamente uma marca que Becker, uma das maiores lendas do tênis alemão, não alcançou. A conquista também coroa a melhor temporada da carreira do tenista, que venceu Roland Garros e o US Open em 2026 antes de garantir o primeiro posto no ranking ao fim do ano.

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