AO VIVO: Calderano e Takahashi disputam a semifinal de duplas em Singapura

A dupla mista "Calderashi", formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi, entra em quadra nesta quinta-feira (26) para disputar a semifinal de duplas mistas do WTT Smash de Singapura. O confronto, marcado para começar por volta das 9h55 (horário de Brasília), será contra os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem. A vitória garante vaga na grande final da competição.

*A partida atrasou devido a partida anterior e começou às 11h

Além disso, os brasileiros alcançaram a semifinal pela segunda vez na competição. Eles se tornaram a primeira dupla mista não-asiática a atingir essa fase duas vezes. A francesa Jia Nan Yuan também chegou duas vezes à semi, mas com parceiros diferentes (Emmanuel Lebesson e Felix Lebrun).

1º set - Calderano/Takahashi 0 x 0 Wong Chun/Doo Hoi

*EM ATUALIZAÇÃO

11h: Mesatenistas aquecem

10h59: Duplas entram em quadra!

Pré-jogo

Para o jogo, se espera uma grande disputa, os adversários são número 4 no ranking mundial e Calderashi estão em 5º lugar

Enquanto eles não iniciam, outra disputa acontece na quadra

Dupla se prepara para a disputa

A partida ainda não iniciou

Apesar do domínio chinês, que conquistou todos os títulos com Wang Chuqin/Sun Yingsha (cinco) e Lin Shidong/Kuai Man (quatro), a busca por uma final inédita para duplas não-asiáticas persiste. Até o momento, foram seis tentativas de chegar à decisão, além do Brasil e da França, Espanha, Romênia e Suécia também pararam nas semifinais.

Nas nove edições realizadas do Smash, 18 duplas disputaram as finais: 11 chinesas, três sul-coreanas, duas japonesas, uma de Hong Kong e uma de Taiwan.

Campanha impecável

Com uma jornada iniciada diretamente nas oitavas de final, Calderano e Takahashi demonstraram força e entrosamento. A estreia em Singapura foi uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Nas quartas, o carismático casal "Calderashi" manteve o ritmo avassalador e superou os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5).

A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às semifinais do WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

Importância do WTT Singapura Smash

O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.

