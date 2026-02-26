AO VIVO: Calderano e Takahashi disputam a semifinal de duplas em Singapura
Se vencerem, enfrentarão os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin na sexta (27) às 9h15 (de Brasília)
A dupla mista "Calderashi", formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi, entra em quadra nesta quinta-feira (26) para disputar a semifinal de duplas mistas do WTT Smash de Singapura. O confronto, marcado para começar por volta das 9h55 (horário de Brasília), será contra os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem. A vitória garante vaga na grande final da competição.
*A partida atrasou devido a partida anterior e começou às 11h
Além disso, os brasileiros alcançaram a semifinal pela segunda vez na competição. Eles se tornaram a primeira dupla mista não-asiática a atingir essa fase duas vezes. A francesa Jia Nan Yuan também chegou duas vezes à semi, mas com parceiros diferentes (Emmanuel Lebesson e Felix Lebrun).
1º set - Calderano/Takahashi 0 x 0 Wong Chun/Doo Hoi
*EM ATUALIZAÇÃO
- 11h: Mesatenistas aquecem
- 10h59: Duplas entram em quadra!
Pré-jogo
- Para o jogo, se espera uma grande disputa, os adversários são número 4 no ranking mundial e Calderashi estão em 5º lugar
- Enquanto eles não iniciam, outra disputa acontece na quadra
- Dupla se prepara para a disputa
- A partida ainda não iniciou
Apesar do domínio chinês, que conquistou todos os títulos com Wang Chuqin/Sun Yingsha (cinco) e Lin Shidong/Kuai Man (quatro), a busca por uma final inédita para duplas não-asiáticas persiste. Até o momento, foram seis tentativas de chegar à decisão, além do Brasil e da França, Espanha, Romênia e Suécia também pararam nas semifinais.
Nas nove edições realizadas do Smash, 18 duplas disputaram as finais: 11 chinesas, três sul-coreanas, duas japonesas, uma de Hong Kong e uma de Taiwan.
Campanha impecável
Com uma jornada iniciada diretamente nas oitavas de final, Calderano e Takahashi demonstraram força e entrosamento. A estreia em Singapura foi uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.
Nas quartas, o carismático casal "Calderashi" manteve o ritmo avassalador e superou os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5).
Importância do WTT Singapura Smash
O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.
