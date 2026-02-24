João Fonseca crava status de 'superstar' no Rio Open

João Fonseca não precisava do título de duplas, conquistado ao lado de Marcelo Melo, no Rio Open para se sentir um astro. A semana de jogos no Jockey Club Brasileiro fez com que o público levasse ao tenista uma impressão estrelar, entre amores e confusões.

Que João seria o mais badalado entre os atletas brasileiros, era de se imaginar. Nem mesmo Marcelo, no auge dos seus 42 anos e com dois títulos de Grand Slam engrandecendo as vastas honrarias de sua trajetória, poderia tomar esse posto. Mas o que se viu nos dez dias em que o jovem de apenas 19 anos pisou no saibro carioca foi uma avalanche de fãs clamando pela atenção, ou ao menos um rabisco em seus pertences.

Os primeiros dois dias foram apenas de atividades nas quadras menores, mas nem isso afastou o público. Em cada sessão, cerca de 300 pessoas se faziam presentes para gritar seu nome e buscar um autógrafo. Nos dias que se sucederam, já em disputa, o fenômeno optava por manter-se focado na chegada aos duelos, mas depois de deixar o tapete vermelho da Guga Kuerten, passava minutos realizando o desejo dos aficionados, mesmo que isso significasse fazer coletivas e zonas mistas atrasarem.

Entre o sonho dos fãs de tocar no ídolo ou registrar uma foto, também acontecia o pesadelo de quem tinha que trabalhar para que nada saísse do controle. João Fonseca era fortemente blindado e protegido pelos seguranças, que se desdobravam para garantir o bem-estar do atleta enquanto precisavam dosar a permissibilidade de aproximação dos fãs.

- É até com dó no coração que a gente acaba impedindo as crianças de chegarem muito perto dos atletas, porque os atletas têm ali o ponto de concentração deles. Eu trabalhei na edição do ano passado, e sempre que eles passam, as crianças enlouquecem. Algumas delas têm eles como referência de vida e falam que querem ser iguais a eles - declarou Luiz Cláudio, chefe da equipe de segurança do evento, em conversa com a reportagem do Lance!.

Mas o fator que mais chama a atenção é a maturidade com a qual João passa pelo tratamento dos torcedores. Parece entender que já é um superstar. Até mesmo na derrota diante de Ignacio Buse, que o eliminou da chave de simples, atendeu aos fãs mirins, embora o semblante se traduzisse claramente em decepção. E houve até ocasiões em que precisou pedir calma para crianças e até adultos que trocavam atropelos nas grades que separavam o público geral da área destinada aos atletas.

- Trabalhar com isso é uma sensação boa, embora não seja o meu primeiro ano. Cada ano é uma experiência diferente. As crianças vêm cada vez com mais "assédio". É um esporte que a molecada acaba se inspirando em cada jogador que entra e sai dessas quadras. Têm eles como referência. Eles são como se fossem o super-herói delas - completou Luiz.

E o arco do estrelismo foi completado de vez no domingo (22), quando juntou forças com Marcelo uma vez mais e venceu a dupla Haase/Frantzen, já no Super Tie Break. Óbvio, não poderia deixar o Rio de Janeiro de mãos vazias. O Rio entregou a João Fonseca uma energia que outros astros não receberam nem de longe.

Carlo Ancelotti, Zico, Júnior, Edmundo, Diego Ribas, Samir Xaud, Amoroso, Thiago Neves, Petkovic, Bernardinho, Willian Lima, Virna, Adriana Samuel, Matt Smith, Rodrigo Santoro, Isadora Cruz, Mariana Ximenes, Flávia Alessandra, Otaviano Costa, André Lamoglia, Michel Teló e tantos outros. Em prol da história, os astros se alinharam. E João Fonseca, com o troféu em mãos, virou um deles.

