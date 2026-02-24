João Fonseca pode reencontrar algoz em Challenger em março; entenda

Em março de 2025, João Fonseca venceu, em Phoenix, seu terceiro Challenger na carreira, o segundo naquela temporada. E o número 1 do Brasil e 38º do mundo tentará defender o título no torneio, que começa no próximo dia 9.



Um dos inscritos no evento, disputado em quadra rápida, é justamente o primeiro algoz do brasileiro na temporada, o anfitrião Eliot Spizzirri (67º do mundo). Em janeiro, na estreia do Australian Open, o americano venceu o rival por 3 sets a 1.

Na lista de inscritos do Challenger em Phoenix há outros conhecidos da torcida brasileira. Como o grandalhão francês Giovanni Perricard (58º), de 2,01m, derrotado por João Fonseca na estreia do ATP 500 da Basileia, no final de outubro, quando o carioca, aos 19 anos, venceu o torneio mais importante da carreira até aqui.

Derrotado pelo brasileiro na campanha em Phoenix em 2025, o alemão Jan Lennard-Struff (80º) é outro que está garantido no torneio mais uma vez.

Terceiro cabeça de chave no Challenger americano, o brasileiro também guarda boas lembranças do anfitrião Alex Michelsen (43º), contra quem venceu sua primeira partida em Masters 1000 na carreira (em Madri, em 2024) e de Zizou Bergs (46º). Ano passado, foi contra o belga que João Fonseca saboreou sua primeira vitória na grama como profissional, em Eastbourne.

Antes de Phoenix, João Fonseca joga em Indian Wells

Campeão de duplas do Rio Open, no domingo, ao lado de Marcelo Melo, João Fonseca volta às quadras no próximo dia 1º, no MGM Slam, torneio-exibição em Las Vegas. De lá, o brasileiro segue para o primeiro Masters 1000 da temporada, em Indian Wells, que começa dia 4.



Depois de Phoenix, o número 1 do Brasil e atual 38 do mundo joga o Masters 1000 de Miami, cujo início é no dia 18.

Em 2025, o brasileiro alcançou em Indian Wells e Miami, respectivamente, as segunda e terceira rodadas.

