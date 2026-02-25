Hugo Calderano avança para as oitavas do WTT Smash de Singapura 2026

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano avançou para as oitavas de final do WTT Smash de Singapura, um dos principais torneios do calendário mundial, ao vencer o honconguês Wong Chun Ting nesta quarta-feira (25). A vitória, em uma partida acirrada que durou 33 minutos, foi por 3 sets a 1, com parciais de 14/12, 11/8, 8/11 e 11/9.

Em busca de preciosos pontos para tentar alcançar a liderança do ranking mundial, o atual vice-líder terá um novo desafio na próxima fase: o chinês Chen Yuanyu, 30º colocado. O confronto está marcado para a madrugada da próxima sexta-feira (27), às 2h10 (de Brasília).

Casal segue firme nas duplas mistas; duplas masculinas e femininas se despedem

Apesar do avanço de Calderano nas simples, o Brasil registrou eliminações nas duplas. Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka caíram nas duplas masculinas, perdendo por 3 a 0 (11/7, 11/5 e 11/9) para os indianos Manav Thakkar e Manush Shah.

Bruna Takahashi também encerrou sua participação nas duplas femininas, ao lado da moldava-austríaca Sofia Polcanova, após ser superada por 3 sets a 1 (7/11, 11/6, 11/5 e 11/4).

Entretanto, Bruna segue viva nas duplas mistas, ao lado de seu parceiro dentro e fora do jogo, Hugo Calderano. O casal venceu nesta madrugada os indianos Manush Shah e Diya Chitale por 3 sets a 0 (11/6, 11/9 e 11/5) e se classificou para a semifinal. O próximo embate será contra os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, na próxima quinta-feira (26) às 9h55 (de Brasília).

A dupla Calderano e Bruna Takahashi avançam às semifinais do WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

Importância do WTT Singapura Smash

O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.

Calderano no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

