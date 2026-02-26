Histórico! Calderano e Takahashi conquistam vaga inédita na final do Smash de Singapura

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi escreveram seus nomes na história do tênis de mesa mundial nesta quinta-feira (26). A dupla mista se tornou a primeira não asiática a se classificar para a final de um Grand Smash, ao vencer os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 11/9 e 11/8) na semifinal do WTT de Singapura.

O feito dos mesatenistas, carinhosamente apelidados de "Calderashi", pode se tornar ainda mais monumental. Caso vençam a decisão, eles serão a primeira parceria não chinesa campeã de um Smash nas duplas mistas. A final será nesta sexta-feira (27), às 9h15 (de Brasília), contra os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin.

Quem menos errar, leva

Esse foi o lema da partida, que contou com muita técnica e estratégia dos pares. "Calderashi", reverteram uma desvantagem inicial e venceram a partida em um confronto marcado pela estratégia e pelos erros do adversário. Após perderem o primeiro set, os brasileiros viraram o placar e garantiram a vitória nos três sets seguintes.

Apesar da virada, a conquista não foi fácil. Dos três sets vencidos, apenas um começou com vantagem brasileira. Os demais foram construídos ponto a ponto, com foco no detalhe e, principalmente, no aproveitamento das falhas do casal adversário.

Ambos os pares demonstraram grande capacidade de explorar os pontos fracos dos oponentes, forçando ataques, alternando a velocidade de forma inesperada e tirando proveito de erros de direcionamento. A partida foi descrita como um verdadeiro jogo de xadrez até o final, no qual Hugo e Bruna mostraram superioridade não apenas técnica, mas também mental. A dupla soube manter a calma e a crença na vitória mesmo com o placar desfavorável, permanecendo focada até o último ponto.

A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

Campanha impecável

A jornada de "Calderashi" em Singapura começou diretamente nas oitavas de final, com uma demonstração de força e entrosamento. A estreia foi uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Nas quartas de final, o ritmo avassalador foi mantido, e a dupla superou os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), garantindo a vaga na semifinal e consolidando uma campanha digna de final inédita.

Importância do WTT Singapura Smash

O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.