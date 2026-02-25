Hugo Calderano nas oitavas de final no WTT de Singapura: horário e onde assistir
Brasileiro enfrentará pela primeira vez Chen Yuanyu no circuito
- Matéria
- Mais Notícias
O mesatenista brasileiro Hugo Calderano, número 2 do ranking mundial, segue firme no Smash de Singapura e enfrentará o chinês Chen Yuanyu nas oitavas de final. O duelo está marcado para a madrugada da próxima sexta-feira (27), às 2h10 (horário de Brasília).
Relacionadas
- Tênis
Calderano avança com autoridade; Takahashi cai, mas mantém esperança nas duplas em Singapura
Tênis23/02/2026
- Tênis
Hugo Calderano avança para as oitavas do WTT Smash de Singapura 2026
Tênis25/02/2026
- Mais Esportes
Bruna Takahashi se despede das duplas femininas no Grand Smash de Singapura
Mais Esportes24/02/2026
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Será o primeiro confronto entre os atletas no circuito profissional. Chen Yuanyu, de 20 anos, ocupa a 30ª posição no ranking da WTT.
🏓✅ Ficha técnica
Oitavas de final da disputa de simples masculino - Hugo Calderano x Chen Yuanyu
🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 2h10 (de Brasília);
📍Local: The Kallang, Singapura;
📺Onde assistir: CazéTV (youtube).
🤑🏓Aposte em quem vencerá o WTT de Singapura!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Calderashi em alta nas duplas mistas
Antes do confronto individual, Calderano garantiu vaga na semifinal das duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. A dupla, carinhosamente chamada de "Calderashi", venceu os indianos Manush Shah e Diya Chitale por 3 sets a 0 (11/6, 11/9 e 11/5).
O próximo desafio da dupla será contra os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem.
Semifinal duplas mistas -Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem
🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 9h55 (de Brasília);
📍Local: The Kallang, Singapura;
📺Onde assistir: CazéTV (youtube).
➡️ Hugo Calderano avança para as oitavas do WTT Smash de Singapura 2026
Importância do WTT Singapura Smash
O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias