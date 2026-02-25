menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Hugo Calderano nas oitavas de final no WTT de Singapura: horário e onde assistir

Brasileiro enfrentará pela primeira vez Chen Yuanyu no circuito

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/02/2026
15:15
imagem cameraHugo Calderano no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano, número 2 do ranking mundial, segue firme no Smash de Singapura e enfrentará o chinês Chen Yuanyu nas oitavas de final. O duelo está marcado para a madrugada da próxima sexta-feira (27), às 2h10 (horário de Brasília).

Será o primeiro confronto entre os atletas no circuito profissional. Chen Yuanyu, de 20 anos, ocupa a 30ª posição no ranking da WTT.

🏓✅ Ficha técnica

Oitavas de final da disputa de simples masculino - Hugo Calderano x Chen Yuanyu

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 2h10 (de Brasília);
📍Local: The Kallang, Singapura;
📺Onde assistir: CazéTV (youtube).

Hugo Calderano durante treinamento para o Singapura Smash (Foto: World Table Tennis)

Calderashi em alta nas duplas mistas

Antes do confronto individual, Calderano garantiu vaga na semifinal das duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. A dupla, carinhosamente chamada de "Calderashi", venceu os indianos Manush Shah e Diya Chitale por 3 sets a 0 (11/6, 11/9 e 11/5).

O próximo desafio da dupla será contra os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem.

Semifinal duplas mistas -Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 9h55 (de Brasília);
📍Local: The Kallang, Singapura;
📺Onde assistir: CazéTV (youtube).

A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

Importância do WTT Singapura Smash

O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.

