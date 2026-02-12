Alcaraz assiste treino da Fórmula 1 e encontra pilotos; veja fotos

Carlos Alcaraz, atual campeão do Australian Open e número 1 do mundo, marcou presença nesta quinta-feira (12) no segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein. O tenista espanhol acompanhou as atividades no Circuito de Sakhir como convidado da Aston Martin, equipe do seu compatriota e amigo Fernando Alonso.

O jovem talento do tênis já havia homenageado o bicampeão mundial de F1 após sua recente conquista de Grand Slam: na ocasião, Alcaraz repetiu a celebração icônica feita por Alonso no GP do Japão de 2006. Semanas depois, o número 1 do mundo pôde retribuir o carinho e ver o ídolo de perto nas pistas.

— Tenho que admitir que nunca me interessei muito por isso, mas o Fernando me transformou em fã de Fórmula 1. Ele me fez assistir às corridas e torcer por ele — declarou Alcaraz.

Além dos boxes da Aston Martin, o tenista também visitou a garagem da Williams e aproveitou para encontrar outro compatriota no paddock: o piloto Carlos Sainz.

Carlos Alcaraz comprimenta equipe da McLaren na Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Outros convidados no paddock

Além de Carlos Alcaraz, a Fórmula 1 também levou o ator Keanu Reeves, que estrelou filmes como "Matrix" e a saga "John Wick". O canadense já está acostumado com o paddock e é fã declarado da Fórmula 1. Dessa vez, foi como convidado da estreante americana Cadillac.