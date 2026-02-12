João Fonseca admite falta de confiança após derrota em Buenos Aires

Ainda em busca da primeira vitória na temporada, João Fonseca não escondeu a frustração após a queda na estreia do ATP 250 de Buenos Aires. O brasileiro, número 33 do mundo, que defendia o título, foi superado pelo chileno Alejandro Tabilo (71º), por 6/3, 3/6 e 7/5, em 2h24m.



➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

continua após a publicidade

- Fiquei bem tenso durante a partida, mas fui lutando, lutei bastante, o melhor que pude e, infelizmente, não consegui sair vitorioso. Tive algumas oportunidades - reconheceu o brasileiro, que, por ora, vai perdendo quatro posições no ranking com a queda na capital argentina.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

- Faltou um pouco, talvez, de convicção, de confiança. É seguir trabalhando, fazendo as coisas certas. Eu trabalho bastante. Se eu trabalhar bem, os resultados vão vir. Então, é seguir trabalhando de uma forma ou de outra. É seguir com a cabeça erguida. Obviamente, fico bravo comigo mesmo - continuou o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.

João Fonseca segue para o Rio Open

Com a segunda derrota seguida em dois jogos no ano (a outra foi para o americano Eliot Spizzirri na estreia do Australian Open), o número 1 do Brasil segue para o Rio Open. Ano passado,o número 1 do Brasil caiu na primeira rodada do Jockey Club, diante do francês Alexandre Muller.

continua após a publicidade

Tabilo, por sua vez, que, na estreia, vencera o campeão de 2024, o anfitrião Facundo Diaz Acosta, tem pela frente, nas quartas de final, outro argentino: Tomas Etcheverry.

O chileno Alejandro Tabilo em uma das vitórias em Buenos Aires (Divulgação)





