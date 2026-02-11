menu hamburguer
Às vésperas do Rio Open, Roland Garros renova contrato de mídia

Tradicional torneio de tênis francês projeta expansão

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/02/2026
19:57
O espanhol Carlos Alcaraz beija o troféu de Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
imagem cameraRoland Garros é um dos torneios mais tradicionais do circuito mundial de tênis
O Aberto de Buenos Aires está rolando, o Rio Open começa em breve... mas o torneio de Roland Garros chamou para si as atenções no mundo do tênis. É que a organização renovou o acordo de direitos de transmissão com a Tencent para o mercado chinês até 2028. A parceria garante a continuidade da exibição do Grand Slam de saibro em plataformas digitais da empresa, que já detinha os direitos nas temporadas anteriores.

O contrato prevê a distribuição das partidas de Roland Garros por meio dos serviços de streaming e canais digitais da Tencent, além de ações de conteúdo e engajamento com o público local ao longo do ciclo do acordo. A renovação faz parte da estratégia da organização do torneio de ampliar e manter a presença da competição em mercados considerados prioritários fora da Europa. O foco está no crescimento da audiência e expansão do consumo digital.

Do lado da gigante chinesa, a continuidade do investimento no tênis é tratada como parte da estratégia.

- Nos próximos três anos, a Tencent irá explorar plenamente suas principais competências em ecossistema digital, produção de conteúdo e engajamento de usuários para oferecer uma experiência de exibição de alto nível. Isso vai permitir que os fãs de tênis na China apreciem o apelo específico da modalidade no saibro, impulsionando a popularidade do esporte no país - afirmou Jeff Han, vice-presidente do streaming da companhia.

O novo ciclo do acordo cobre as edições de 2026, 2027 e 2028 de Roland Garros. Os valores financeiros do contrato não foram divulgados, assim como detalhes sobre exclusividade ou extensão de direitos em outros territórios.

