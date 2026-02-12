Bia Haddad encerra parceria com o técnico Rafael Paciaroni

Após cinco derrotas em seis partidas na temporada, Bia Haddad Maia, de 29 anos, anunciou, nesta quinta-feira (12), o fim da parceria com o técnico Rafael Paciaroni. Os dois trabalhavam juntos desde 2020 e, em três anos depois, a número 1 do Brasil chegou ao top 10, com destaque para a semifinal de Roland Garros (sua primeira em Grand Slam). Hoje, a paulistana é a 67ª do mundo, com quatro títulos no currículo: em Seul (2024), Zhuhai (2023), além de Nottingham e Birmingham (ambos em 2022).



Abaixo, o relato de Bia Haddad



Depois de 6 anos eu só poderia te agradecer por todos os momentos e grandes feitos que alcançamos dentro e fora de quadra.



Passamos pelos momentos mais intensos, felizes e duros da minha carreira e eu serei eternamente grata por isso.



Não é sobre resultados e o top 10 que alcançamos em simples e duplas, mas sobre tudo que me ensinou, principalmente sobre quanto o trabalho duro e acreditar no processo são as coisas mais importantes na nossa profissão. E que sim, "é possível quando fazemos algo com o coração".

Nosso legado e marca no tenis brasileiro são eternos.



Tenho muito orgulho, e sou grata por ter vivido essa etapa ao seu lado.



Obrigada pelos ensinamentos, pela confiança e sua entrega diária.

Obrigada por acreditar e ter me tirado da minha zona de conforto.

Obrigada por estar do meu lado nos momentos mais duros, onde a maioria se afastou e desacreditou.



Irei torcer e vibrar com cada passo seu nesse novo capítulo.

Tenho certeza de que muita coisa boa está por vir. Nossa amizade e confiança seguirão assim como o respeito e carinho que sempre tivemos.

E assim é o tênis, assim é a vida…

"Muitas coisas não são tentadas por parecerem difíceis; muitas coisas só parecem difíceis por não serem tentadas"

Com carinho,

Bia

