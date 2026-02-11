João Fonseca luta, mas cai na estreia em Buenos Aires

João Fonseca lutou, mas não foi o suficiente para conquistar a primeira vitória em dois jogos em 2026. Nesta quarta-feira, na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, o número 1 do Brasil e 33 do mundo, que defendia o título, mas foi superado pelo chileno Alejandro Tabilo (71º e ex-top 19), por 6/3, 3/6 e 7/5.



Com a derrota, o carioca, de 19 anos, vai perdendo quatro posições no ranking da ATP, caindo para o 37º lugar.

Já Tabilo encara, nas quartas de final, o anfitrião Tomas Etcheverry (sétimo cabeça de chave e 54º do mundo), algoz do compatriota Roman Burruchaga, nesta quarta-feira.

Em 2025, Etcheverry foi a vítima do brasileiro na estreia na capital argentina.

João Fonseca segue para o Rio Open

O brasileiro, que vinha de derrota na estreia do Australian Open e não jogava no saibro desde o início de junho, em Roland Garros, segue para o Rio Open, que começa na segunda-feira. Ano passado, o anfitrião foi surpreendido na primeira rodada no ATP 500 brasileiro, pelo francês Alexandre Muller.

O chileno Alejandro Tabilo venceu João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aies (Divulgação)

3º SET: Tabilo 7/5

Brasileiro erra um backhand na rede e perde o jogo. O atual campeão salva com um winner o segundo match-point. Tabilo tem mais um match-point. João Fonseca saca em 30/40 e salva o match-point. O chileno sai de 15/30 e confirma: 6/5. O brasileiro confirma com um winner: 5/5. Tabilo confrima, e João Fonseca vai sacar em 4/5. Com um ace, o atual campeão empata em 4/4. O chileno confirma de zero e faz 4/3. Brasileiro reage e empata em 3/3. João Fonseca devolve a quebra e vai sacar em 2/3. Tabilo saca 0/40 e 3/1 e salva três breaks. Após tanta luta, o carioca sofre a quebra. O chileno vai sacar em 3/1. O número 1 do Brasil salva o quarto break do quarto game. Tabilo força uma devolução de segundo saque, erra na rede, e o atual campeão salva novo break. O brasileiro manda uma bola no contrapé do rival e salva o segundo break. João Fonseca saca sob pressão em 15/40 e 1/2 e salva o primeiro break. De zero, o chileno lidera por 2/1. Com um ace, o carioca faz 1/1. Tabilo começa no saque e confirma.

2º SET: João Fonseca 6/3

O brasileiro confirma e fecha o set.

Chileno confirma, e João vai sacar para o set em 5/3.

O atual campeão, com nova deixadinha perfeita, confirma e abre 5/2.

Com uma curta espetacular, João Fonseca conquista a quebra e vai sacar em 4/2.

Tabilo manda um forehand para fora, o carioca salva o break e confirma: 3/2.

O chileno confirma com alguma dificuldade e empata em 2/2.

Novamente sem sustos, o brasileiro confirma e lidera por 2/1.

Tabilo saca e faz 1/1.

João Fonseca confirma o primeiro game de zero.

1º SET: Tabilo 6/3