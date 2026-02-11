João Fonseca luta, mas cai na estreia em Buenos Aires
Brasileiro defendia o título na capital argentina e perde para o chileno Tabilo
João Fonseca lutou, mas não foi o suficiente para conquistar a primeira vitória em dois jogos em 2026. Nesta quarta-feira, na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, o número 1 do Brasil e 33 do mundo, que defendia o título, mas foi superado pelo chileno Alejandro Tabilo (71º e ex-top 19), por 6/3, 3/6 e 7/5.
Com a derrota, o carioca, de 19 anos, vai perdendo quatro posições no ranking da ATP, caindo para o 37º lugar.
Já Tabilo encara, nas quartas de final, o anfitrião Tomas Etcheverry (sétimo cabeça de chave e 54º do mundo), algoz do compatriota Roman Burruchaga, nesta quarta-feira.
Em 2025, Etcheverry foi a vítima do brasileiro na estreia na capital argentina.
João Fonseca segue para o Rio Open
O brasileiro, que vinha de derrota na estreia do Australian Open e não jogava no saibro desde o início de junho, em Roland Garros, segue para o Rio Open, que começa na segunda-feira. Ano passado, o anfitrião foi surpreendido na primeira rodada no ATP 500 brasileiro, pelo francês Alexandre Muller.
3º SET: Tabilo 7/5
- Brasileiro erra um backhand na rede e perde o jogo.
- O atual campeão salva com um winner o segundo match-point.
- Tabilo tem mais um match-point.
- João Fonseca saca em 30/40 e salva o match-point.
- O chileno sai de 15/30 e confirma: 6/5.
- O brasileiro confirma com um winner: 5/5.
- Tabilo confrima, e João Fonseca vai sacar em 4/5.
- Com um ace, o atual campeão empata em 4/4.
- O chileno confirma de zero e faz 4/3.
- Brasileiro reage e empata em 3/3.
- João Fonseca devolve a quebra e vai sacar em 2/3.
- Tabilo saca 0/40 e 3/1 e salva três breaks.
- Após tanta luta, o carioca sofre a quebra. O chileno vai sacar em 3/1.
- O número 1 do Brasil salva o quarto break do quarto game.
- Tabilo força uma devolução de segundo saque, erra na rede, e o atual campeão salva novo break.
- O brasileiro manda uma bola no contrapé do rival e salva o segundo break.
- João Fonseca saca sob pressão em 15/40 e 1/2 e salva o primeiro break.
- De zero, o chileno lidera por 2/1.
- Com um ace, o carioca faz 1/1.
- Tabilo começa no saque e confirma.
2º SET: João Fonseca 6/3
- O brasileiro confirma e fecha o set.
- Chileno confirma, e João vai sacar para o set em 5/3.
- O atual campeão, com nova deixadinha perfeita, confirma e abre 5/2.
- Com uma curta espetacular, João Fonseca conquista a quebra e vai sacar em 4/2.
- Tabilo manda um forehand para fora, o carioca salva o break e confirma: 3/2.
- O chileno confirma com alguma dificuldade e empata em 2/2.
- Novamente sem sustos, o brasileiro confirma e lidera por 2/1.
- Tabilo saca e faz 1/1.
- João Fonseca confirma o primeiro game de zero.
1º SET: Tabilo 6/3
- O ex-top 19 confirma de zero e fecha em 6/3.
- Tabilo conquista nova quebra e vai sacar em 5/3.
- Com uma curta espetacular, João Fonseca devolve a quebra e vai sacar em 3/4.
- O chileno comete dupla-falta, e o brasileiro terá três breaks.
- Tabilo saca em 4/2 e 0/30.
- O jovem carioca confirma de zero, com direito a um ponto vencido com uma grand-willy (batida de costas, por entre as pernas).
- Tabilo salva o break e abre 4/1.
- João Fonseca tem seu primeiro break do jogo, mas o rival salva.
- O número 1 do Brasil confirma o serviço e diminui a desvantagem para 3/1.
- Chileno confirma e abre 3/0.
- Tabilo conquista a quebra, com um erro para fora do brasileiro: 2/0.
- O brasileiro se depara com o primeiro break e vai sacar em 30/40.
- João Fonseca levanta a torcida ao fazer o primeiro winner (ponto vencedor) do jogo e fazer 30/15.
- Chileno confirma o primeiro game de zero.
- Tabilo começa o jogo sacando.
- Os dois tenistas já estão em quadra.
- Acabou a preliminar, com vitória do tcheco Vit Kopriva sobre o italiano Matteo Berrettini, por 6/4 e 6/3.
