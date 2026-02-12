João Fonseca lidera quarteto brasileiro na chave principal do Rio Open

Com João Fonseca novamente como principal esperança, quatro brasileiros estão garantidos na chave principal do Rio Open, que começa na segunda-feira (16), no Jockey Club. O número 1 do Brasil e 33 do mundo terá a companhia do paulista Gustavo Heide (257º, de 23 anos), do pernambucano João Lucas Reis (207º, de 25) e do caçula goiano Guto Miguel (1586º, de 16 anos), que receberam convites para o único ATP 500 da América do Sul.

João Fonseca jogará o torneio pela quarta vez. A estreia foi em 2023, aos 16 anos, com derrota na estreia, tal como em 2025. Já há dois anos, foi no Rio Open que o jovem anfitrião venceu suas duas primeiras partidas de ATP na carreira, contra o francês Arthur Fils e o ex-campeão chileno, Cristian Garin. Naquela semana, aos 17 anos, o brasileiro igualou a melhor campanha de um atleta da casa no torneio nas simples, parando nas quartas de final.

Reis, por sua vez, vai debutar na chave principal no Jockey Club. Até agora, foram três derrotas na estreia do classificatório. Também convidado, Heide perdeu na primeira rodada das últimas duas edições, tal como na abertura do qualifying de 2022.

Tanto Heide quanto Reis chegam ao Rio após defenderem o Brasil contra o Canadá, em Vancouver, no último final de semana, na quadra rápida coberta. O primeiro venceu o anfitrião Gabriel Diallo (39º) e perdeu para Liam Draxl (152º), que também derrotou Reis.

Já no qualifying, que começa no sábado, três brasileiros tentarão a vaga na chave principal: Thiago Monteiro, Pedro Boscardin e Igor Marcondes.

João Fonseca e mais quatro nas últimas duas edições

Os quatro anfitriões já garantidos na chave principal é o segundo maior número na história do Rio Open. Nas 11 primeiras edições, o recorde foi em 2024 e 2025, quando João Fonseca, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Thiago Wild e Heide jogaram a chave principal.