Tênistória: Do choro de Federer ao recorde de Djokovic, momentos únicos na Austrália

Daqui a menos de um mês, mais precisamente em 18 de janeiro, começa o primeiro Grand Slam de 2026. E o Tênistória de hoje resgata alguns dos momentos épicos do Aberto da Austrália nas últimas temporadas, na chave masculina.
Há quase 17 anos, mais precisamente em janeiro de 2009, a Arthur Ashe, a quadra central em Melbourne, foi palco de um embate eletrizante entre dois dos maiores da história: Rafael Nadal e Roger Federer. Foi a primeira vez que esses dois gigantes se enfrentavam no torneio e logo na final, que terminou com vitória do espanhol por 7/5, 3/6, 7/6(3), 3/6 e 6/2. Era o único título desse nível que faltava ao tenista nascido em Palma de Mallorca. Na premiação, uma cena que emocionou o mundo do tênis e surpreendeu a todos foi o choro do gigante suíço.
Até onde se sabe, o ex-tenista suíço - que, normalmente, não demonstrava muita emoção após os jogos- nunca explicou o porquê das lágrimas na final de 2009. De fora, parecia uma enorme frustração de quem dificilmente teria outra chance de conquistar o torneio (tinha vencido três, até então).
Mas, logo no ano seguinte, Federer voltou a triunfar na Arthur Ashe, derrotando o britânico Andy Murray na final.
O ex-líder do ranking ainda conquistaria mais dois títulos no Aberto da Austrália, em 2017 e 2018, derrotando, respectivamente, Nadal (numa revanche de 2009) e o croata Marin Cilic. Esse último foi o 20º e derradeiro troféu de Federer em torneios dessa magnitude. Para ninguém perder a conta, o gênio suíço venceu, ao todo, seis edições em Melbourne: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018). Ao todo, foram 102 vitórias e 15 derrotas na competição. Apenas em Wimbledon, onde conquistou oito títulos (em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), que o ex-tenista nascido na Basileia foi mais dominante do que em solo australiano em Slams.
Na Austrália, o primeiro dos 24 Slams de Djokovic
Um ano após o terceiro dos seis troféus de Federer em Melbourne, o recordista sérvio Novak Djokovic venceu o primeiro de seus 10 títulos por lá (e o primeiro de seus 24 Slams). Em 2008, a vítima na final foi o francês Jo-Wilfried Tsonga, derrotado por 4/6, 6/4, 6/3 e 7/6(2).
Além de ser o maior vencedor do Aberto da Austrália, Djokovic ostenta a incrível marca de 10 vitórias em 10 finais. Sua vítima 'favorita' foi Murray, derrotado em quatro delas (2011, 2013, 2015 e 2016). O gigante sérvio também triunfou na Arthur Ashe em 2012, 2019, 2020, 2021 e 2023.
Atual quarto do mundo, Nole, aos 38 anos, soma 99 vitórias e 10 derrotas no Aberto da Austrália. Daqui a menos de um mês, o experiente tenista tem tudo para seguir fazendo fila em Melbourne.
Abaixo, todas as finais do Aberto da Austrália desde 2004 (ano do primeiro título de Federer)
2025 Jannik Sinner (ITA) Alexander Zverev (ALE) 6-3 7-6(4) 6-3
2024 Jannik Sinner (ITA) Daniil Medvedev (RUS) 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3
2023 Novak Djokovic (SER) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-3 7-6(4) 7-6(5)
2022 Rafael Nadal (ESP) Daniil Medvedev (RUS) 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5
2021 Novak Djokovic (SER) Daniil Medvedev (RUS) 7-5 6-2 6-2
2020 Novak Djokovic (SER) Dominic Thiem (AUT) 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4
2019 Novak Djokovic (SER) Rafael Nadal (ESP) 6-3 6-2 6-3
2018 Roger Federer (SUI) Marin Cilic (CRO) 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1
2017 Roger Federer (SUI) Rafael Nadal (ESP) 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3
2016 Novak Djokovic (SER) Andy Murray (GBR) 6-1 7-5 7-6(3)
2015 Novak Djokovic (SER) Andy Murray (GBR) 7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0
2014 Stan Wawrinka (SUI) Rafael Nadal (ESP) 6-3 6-2 3-6 6-3
2013 Novak Djokovic (SER) Andy Murray (GBR) 6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2
2012 Novak Djokovic (SER) Rafael Nadal (ESP) 5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5
2011 Novak Djokovic (SER) Andy Murray (GBR) 6-4 6-2 6-3
2010 Roger Federer (SUI) Andy Murray (GBR) 6-3 6-4 7-6(11)
2009 Rafael Nadal (ESP) Roger Federer (SUI) 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2
2008 Novak Djokovic (SER) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4-6 6-4 6-3 7-6(2)
2007 Roger Federer (SUI) Fernando Gonzalez (CHI) 7-6(2) 6-4 6-4
2006 Roger Federer (SUI) Marcos Baghdatis (CHP) 5-7 7-5 6-0 6-2
2005 Marat Safin (RUS) Lleyton Hewitt (AUS) 1-6 6-3 6-4 6-4
2004 Roger Federer (SUI) Marat Safin 7-6(3) 6-4 6-2
