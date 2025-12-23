Tênistória: Do choro de Federer ao recorde de Djokovic, momentos únicos na Austrália

Daqui a menos de um mês, mais precisamente em 18 de janeiro, começa o primeiro Grand Slam de 2026. E o Tênistória de hoje resgata alguns dos momentos épicos do Aberto da Austrália nas últimas temporadas, na chave masculina.

Há quase 17 anos, mais precisamente em janeiro de 2009, a Arthur Ashe, a quadra central em Melbourne, foi palco de um embate eletrizante entre dois dos maiores da história: Rafael Nadal e Roger Federer. Foi a primeira vez que esses dois gigantes se enfrentavam no torneio e logo na final, que terminou com vitória do espanhol por 7/5, 3/6, 7/6(3), 3/6 e 6/2. Era o único título desse nível que faltava ao tenista nascido em Palma de Mallorca. Na premiação, uma cena que emocionou o mundo do tênis e surpreendeu a todos foi o choro do gigante suíço.

Até onde se sabe, o ex-tenista suíço - que, normalmente, não demonstrava muita emoção após os jogos- nunca explicou o porquê das lágrimas na final de 2009. De fora, parecia uma enorme frustração de quem dificilmente teria outra chance de conquistar o torneio (tinha vencido três, até então).

Mas, logo no ano seguinte, Federer voltou a triunfar na Arthur Ashe, derrotando o britânico Andy Murray na final.

O ex-líder do ranking ainda conquistaria mais dois títulos no Aberto da Austrália, em 2017 e 2018, derrotando, respectivamente, Nadal (numa revanche de 2009) e o croata Marin Cilic. Esse último foi o 20º e derradeiro troféu de Federer em torneios dessa magnitude. Para ninguém perder a conta, o gênio suíço venceu, ao todo, seis edições em Melbourne: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018). Ao todo, foram 102 vitórias e 15 derrotas na competição. Apenas em Wimbledon, onde conquistou oito títulos (em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), que o ex-tenista nascido na Basileia foi mais dominante do que em solo australiano em Slams.

Na Austrália, o primeiro dos 24 Slams de Djokovic

Um ano após o terceiro dos seis troféus de Federer em Melbourne, o recordista sérvio Novak Djokovic venceu o primeiro de seus 10 títulos por lá (e o primeiro de seus 24 Slams). Em 2008, a vítima na final foi o francês Jo-Wilfried Tsonga, derrotado por 4/6, 6/4, 6/3 e 7/6(2).

Além de ser o maior vencedor do Aberto da Austrália, Djokovic ostenta a incrível marca de 10 vitórias em 10 finais. Sua vítima 'favorita' foi Murray, derrotado em quatro delas (2011, 2013, 2015 e 2016). O gigante sérvio também triunfou na Arthur Ashe em 2012, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Atual quarto do mundo, Nole, aos 38 anos, soma 99 vitórias e 10 derrotas no Aberto da Austrália. Daqui a menos de um mês, o experiente tenista tem tudo para seguir fazendo fila em Melbourne.

Novak Djokovic beijaa taça do Aberto da Austrália de 2016 (Foto: AFP)

Abaixo, todas as finais do Aberto da Austrália desde 2004 (ano do primeiro título de Federer)



2025 Jannik Sinner (ITA) Alexander Zverev (ALE) 6-3 7-6(4) 6-3

2024 Jannik Sinner (ITA) Daniil Medvedev (RUS) 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

2023 Novak Djokovic (SER) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-3 7-6(4) 7-6(5)

2022 Rafael Nadal (ESP) Daniil Medvedev (RUS) 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5

2021 Novak Djokovic (SER) Daniil Medvedev (RUS) 7-5 6-2 6-2

2020 Novak Djokovic (SER) Dominic Thiem (AUT) 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4

2019 Novak Djokovic (SER) Rafael Nadal (ESP) 6-3 6-2 6-3

2018 Roger Federer (SUI) Marin Cilic (CRO) 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1

2017 Roger Federer (SUI) Rafael Nadal (ESP) 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3

2016 Novak Djokovic (SER) Andy Murray (GBR) 6-1 7-5 7-6(3)

2015 Novak Djokovic (SER) Andy Murray (GBR) 7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0

2014 Stan Wawrinka (SUI) Rafael Nadal (ESP) 6-3 6-2 3-6 6-3

2013 Novak Djokovic (SER) Andy Murray (GBR) 6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2

2012 Novak Djokovic (SER) Rafael Nadal (ESP) 5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5

2011 Novak Djokovic (SER) Andy Murray (GBR) 6-4 6-2 6-3

2010 Roger Federer (SUI) Andy Murray (GBR) 6-3 6-4 7-6(11)

2009 Rafael Nadal (ESP) Roger Federer (SUI) 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2

2008 Novak Djokovic (SER) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4-6 6-4 6-3 7-6(2)

2007 Roger Federer (SUI) Fernando Gonzalez (CHI) 7-6(2) 6-4 6-4

2006 Roger Federer (SUI) Marcos Baghdatis (CHP) 5-7 7-5 6-0 6-2

2005 Marat Safin (RUS) Lleyton Hewitt (AUS) 1-6 6-3 6-4 6-4

2004 Roger Federer (SUI) Marat Safin 7-6(3) 6-4 6-2