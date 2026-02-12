Fã de Bad Bunny, principal cabeça de chave do Rio Open busca final inédita
Em quatro participações, argentino Francisco Cerúndolo foi duas vezes semifinalista
Pela primeira vez como o cabeça de chave número 1 no Rio Open, Francisco Cerúndolo vai em busca de título inédito no torneio, cuja chave principal começa na segunda-feira (16). Número 19 do mundo, o argentino, de 27 anos, soma quatro participações no evento no Jockey Club.
Fã dos músicos Bad Bunny e Bob Marley, o número 1 da Argentina, que começou no tênis aos cinco anos, tem como um dos hobbies cantar. Profissional desde 2018, Cerúndolo tem três troféus em seis finais: em Bastad (2022, no saibro)), Eastbourne (2023, na grama) e Umag (2024, no saibro). Uma das três decisões que o 'hermano' perdeu foi para João Fonseca, em Buenos Aires, ano passado (vídeo abaixo).
No Rio Open, até aqui, as melhores campanhas do tenista da Argentina foram as semifinais, de 2022 (quando debutou) e de 2024. Curiosamente, nas duas edições, seus algozes foram compatriotas: Diego Schwartzman e Sebastian Baez, respectivamente.
Ano passado, Cerúndolo caiu nas quartas de final, diante do francês e vice-campeão, Alexandre Muller, o mesmo que surpreendeu o anfitrião João Fonseca na estreia. Já a pior campanha do argentino no saibro carioca foi em 2023, quando caiu nas oitavas de final, surpreendido pelo espanhol Bernabe Zapata Miralles.
Dos dez tenistas mais bem ranqueados do Rio Open, metade é argentina. Logo depois de Cerúndolo aparecem Baez (34º), Camilo Ugo Carabelli (47º),Tomas Etcheverry (54º) e Francisco Comesana (63º). Completando a lista dos sete melhores tenistas do país, Mariano Navone (73º) e Juan Manuel Cerúndolo (80º, irmão de Francisco), também estarão presentes no Jockey.
Compatriota de Cerúndolo busca o tri
Baez, por sinal, é o primeiro bicampeão do Rio Open nas simples e vai em busca do tri na próxima semana.
Com 10 vitórias seguidas no Jockey Clube, Baez não perde desde as quartas de final de 2023, quando foi superado pelo chileno Nicolas Jarry. Um ano antes, quando debutou no Rio Open, o argentino furou o qualifying e perdeu para o brasileiro Thiago Monteiro na estreia da chave principal. Na campanha do título há dois anos, o tenista da Argentina deu o troco no anfitrião, nas quartas de final.
Dupla de italianos e João Fonseca entre os cabeças de chave
Entre os principais cabeças de chave, dois italianos, Luciano Darderi (23º) e Lorenzo Sonego (60º), um brasileiro, João Fonseca (33º) e um alemão, Daniel Altmaier (51º).
Todos os campeões do Rio Open
2025 - Sebastian Baez (ARG)
2024 - Sebastian Baez (ARG)
2023 - Cameron Norrie (GBR)
2022 - Carlos Alcaraz (ESP)
2020 - Cristian Garin (CHI)
2019 - Laslo Djere (SER)
2018 - Diego Schwartzman (ARG)
2017 - Dominic Thiem (AUT)
2016 - Pablo Cuevas (URU)
2015 - David Ferrer (ESP)
2014 - Rafael Nadal (ESP)
