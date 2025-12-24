Começa a venda de ingressos para João Fonseca x Alcaraz em São Paulo

Falta pouco menos de um ano, mas já dá para garantir entradas para o amistoso, de 12 de dezembro de 2026, entre João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz. A venda de ingressos, no site da Eventim, começou nesta quarta-feira (24), e a partida-exibição acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Será a primeira vez que o estádio do Palmeiras, palco de inúmeros shows, recebe um jogo de tênis.

Para o número 1 do Brasil e 24 do mundo, o amistoso será uma chance de revanche, já que, no último dia 8, ele perdeu para o líder do ranking em partida-exibição na Flórida.

- Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado - disse o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis.

Alcaraz: 'Estádio tão icônico'

Fã de futebol e torcedor do Real Madrid, o espanhol ficou feliz com o acerto da nova partida contra o carioca, de 19 anos:



- Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível.

Superintendente de Experiência e Conexões de marca do Itaú Unibanco, Rodrigo Montesano também celebra a confirmação de mais uma exibição entre João Fonseca e Alcaraz:

- Trazer o São Paulo Super Match para o Brasil é dar continuidade a uma história que começou em Miami e agora ganha um capítulo ainda mais simbólico diante do público brasileiro. O confronto entre Carlos Alcaraz e João Fonseca representa o encontro entre a excelência global e o futuro do tênis nacional, em um momento pensado para aproximar o esporte das pessoas. Para o Itaú, viabilizar esse encontro reforça um compromisso de 50 anos com o desenvolvimento do tênis e com a geração de valor para os nossos clientes, unindo alta performance, relacionamento e valor real para a marca e para os clientes.

Valor dos ingressos:

Cadeira Superior: R$ 475,00 (meia-entrada) | R$ 807,50 (Cliente Itaú) | R$ 950,00 (inteira)

Cadeira Inferior B: R$ 975,00 (meia-entrada) | R$ 1.657,50 (Cliente Itaú) | R$ 1.950,00 (inteira)

Cadeira Inferior A: R$ 1.225,00 (meia-entrada) | R$ 2.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 2.450,00 (inteira)

Hot Seat (Pacote VIP e Premium): R$ 3.225 (meia-entrada) | R$ 4.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 4.450,00 (inteira)

Itaú Baseline Seats: R$ 4.700,00 (meia-entrada) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)

Court Side (Leste e Oeste): R$ 4.700 (meia-entrada) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)