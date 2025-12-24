Ferrero quebra o silêncio e fala sobre rompimento com Alcaraz; vídeo

Ex-número 1 do mundo, Juan Carlos Ferrero, desde 2018, foi o técnico do também espanhol Carlos Alcaraz até semana passada. O rompimento da parceria foi uma enorme surpresa no mundo do tênis. Nesta quarta-feira (24), o ex-técnico do melhor tenista do planeta quebrou o silêncio e falou sobre o assunto, em entrevista exclusiva ao jornal do país 'Marca'.

No desabafo com o jornal espanhol, Ferrero confirmou os rumores de que não ficara contente com determinados trechos do contrato que seria assinado para a próxima temporada.

- Quando chega o fim do ano, existem coisas a rever nos contratos. E havia coisas com as quais não estávamos de acordo. Poderia ter tido um acordo se nós sentássemos e conversássemos. Mas isso não aconteceu. Não vou entrar em detalhes sobre esses pontos, mas, ao fim, separamos nossos caminhos. Tivemos um ano muito bom de resultados e a relação entre nós dois foi espetacular. Não brigamos em momento algum.

Frustração à parte com o fim da parceria, Ferrero reiterou que vê o agora ex-pupilo com chances de se tornar o melhor tenista da história.

Alcaraz ganhou todos os títulos com Ferrero

Hoje com 22 anos, Alcaraz chegou pela primeira vez ao topo do ranking em 2022. E Ferrero estava ao lado do ex-pupilo em todos 24 títulos que conquistou até hoje, com destaque para os seis de Grand Slams, dois deles em 2025: Roland Garros e o US Open. Juntos, foram 280 vitórias e 65 derrotas em torneios ATP.

A temporada atual, aliás, foi a que o jovem espanhol venceu mais torneios: oito. Além dos dois de Slams, Alcaraz triunfou nos Masters 1000 de Monte Carlo, Roma e Cincinnati e nos ATP's de Roterdã, Queen's Club de Londres e Tóquio.

Outra curiosidade sobre a parceria Alcaraz-Ferrero: o segundo título da carreira foi conquistado em fevereiro de 2022, no Rio Open.