Tênis

Ferrero quebra o silêncio e fala sobre rompimento com Alcaraz; vídeo

Ex-técnico desmente que tenha brigado com o número 1 do mundo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/12/2025
13:23
Carlos Alcaraz encerrou parceria com Ferrero após sete anos (Reprodução)
Carlos Alcaraz encerrou parceria com Ferrero após sete anos (Reprodução)
  Matéria
  Mais Notícias

Ex-número 1 do mundo, Juan Carlos Ferrero, desde 2018, foi o técnico do também espanhol Carlos Alcaraz até semana passada. O rompimento da parceria foi uma enorme surpresa no mundo do tênis. Nesta quarta-feira (24), o ex-técnico do melhor tenista do planeta quebrou o silêncio e falou sobre o assunto, em entrevista exclusiva ao jornal do país 'Marca'.

No desabafo com o jornal espanhol, Ferrero confirmou os rumores de que não ficara contente com determinados trechos do contrato que seria assinado para a próxima temporada.

- Quando chega o fim do ano, existem coisas a rever nos contratos. E havia coisas com as quais não estávamos de acordo. Poderia ter tido um acordo se nós sentássemos e conversássemos. Mas isso não aconteceu. Não vou entrar em detalhes sobre esses pontos, mas, ao fim, separamos nossos caminhos. Tivemos um ano muito bom de resultados e a relação entre nós dois foi espetacular. Não brigamos em momento algum.

Frustração à parte com o fim da parceria, Ferrero reiterou que vê o agora ex-pupilo com chances de se tornar o melhor tenista da história.

Alcaraz ganhou todos os títulos com Ferrero

Hoje com 22 anos, Alcaraz chegou pela primeira vez ao topo do ranking em 2022. E Ferrero estava ao lado do ex-pupilo em todos 24 títulos que conquistou até hoje, com destaque para os seis de Grand Slams, dois deles em 2025: Roland Garros e o US Open. Juntos, foram 280 vitórias e 65 derrotas em torneios ATP.

A temporada atual, aliás, foi a que o jovem espanhol venceu mais torneios: oito. Além dos dois de Slams, Alcaraz triunfou nos Masters 1000 de Monte Carlo, Roma e Cincinnati e nos ATP's de Roterdã, Queen's Club de Londres e Tóquio.

Outra curiosidade sobre a parceria Alcaraz-Ferrero: o segundo título da carreira foi conquistado em fevereiro de 2022, no Rio Open.

Ferrero abraça Alcaraz após um de seus títulos (Reprodução)
Ferrero abraça Alcaraz após um de seus títulos (Reprodução)

