Nesta quarta-feira, João Fonseca, atual campeão e 33º do mundo, está enfrentando o chileno Alejandro Tabilo (71º), na estreia do ATP 250 de Buenos Aires. Ainda no primeiro set, o brasileiro levantou a torcida, ao executar uma jogada das mais raras e difíceis, uma Grand Willy, que é quando o tenista bate de costas, por entre as pernas.

Como não poderia deixar de ser, a jogada levantou a torcida brasileira presente à quadra central do torneio argentino. Confira abaixo:



A jogada aconteceu no sexto game do set inicial, quando o carioca, de 19 anos, sacou em 1/4. O brasileiro confirmou o saque, mas não evitou a derrota na parcia, por 6/3.

Se vencer, João Fonseca reencontra anfitrião

Quem vencer a partida enfrenta, nas quartas de final, o anfitrião Tomas Etcheverry (sétimo cabeça de chave e 54º do mundo), algoz do compatriota Roman Burruchaga, nesta quarta-feira.

Em 2025, Etcheverry foi a vítima do brasileiro na estreia na capital argentina.

Vale lembrar que o ATP 250 de Buenos Aires é o segundo torneio do brasileiro no ano. Há três semanas, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira perdeu na estreia do Australian Open, para o americano Eliot Spizzirri.