Rafa Nadal Tennis Center é inaugurado em Punta Cana; veja detalhes

Levando o nome de um dos maiores tenistas da história, dono de 22 títulos de Grand Slams (14 deles em Roland Garros), o Rafa Nadal Tennis Center acaba de chegar a Punta Cana, na República Dominicana. Com cinco quadras de tênis, seis de pickleball e quatro de pádel, o complexo foi inaugurado no Meliá Hotels International, com programas para todos os níveis e idades e aceita inscrições do público externo.

A nova atração está localizada no do complexo dos hotéis Meliá em Punta Cana, a poucos metros de ZEL Punta Cana y Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, ambos all inclusive.

- Essa iniciativa lança Punta Cana como polo de atração para hóspedes que buscam unir o lazer e o descanso com a prática e o aperfeiçoamento no esporte. A ideia também é lançar o conceito de acampamento esportivo no Caribe, prática comum em outros países. Enxergamos um potencial atrativo na região para responder a essa oferta - explica Sara Ranghi, diretora de Marketing das Américas do Meliá.



- No Rafa Nadal Tennis Center, será possível tanto uma experiência pontual durante as férias quanto um treinamento estruturado durante os acampamentos ou estadas mais longas. Queremos ser referência do esporte na região - complementa a executiva.

Rafa Nadal Tennis Center

Entre os diferenciais do Rafa Nadal Tennis Center está a tecnologia Wingfield, que registra os treinos em vídeo e fornece análise de dados em tempo real, permitindo que jogadores acompanhem sua evolução como verdadeiros profissionais.

O centro esportivo traduz a filosofia de excelência e bem-estar do grupo em experiências esportivas de alto nível. Ele foi desenvolvido a partir da metodologia exclusiva de Rafael Nadal e sua equipe técnica, construída ao longo de anos de experiência no circuito profissional da ATP (Association of Tennis Professionals). A infraestrutura inclui, além das quadras, o Casa Club, com academia, vestiários, loja de equipamentos e áreas de convivência.

Programas de treinamento

O Rafa Nadal Tennis Center disponibiliza diferentes programas de acordo com a estada no hotel e o perfil de cada jogador: