A Itália derrotou a Espanha na final e conquistou o hexacampeonato da Copa Davis, neste domingo (23), na SuperTennis Arena, em Bologna. O país garantiu o título após Matteo Berretini e Flavio Cobolli vencerem os italianos Pablo Carreno Busta e Jaume Munar, respectivamente, nas simples.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

▶️Análise: Itália e Espanha mostram que há vida sem Sinner e Alcaraz na Davis

No primeiro jogo da final, Berretini derrotou o espanhol Busta por 2 a 0, com as parciais de 6/3 e 6/4. O jogo foi equilibrado, mas mostrou a superioridade técnica do italiano. Já na partida que coroou o título da Itália, Cobolli venceu Munar de forma eletrizante por 2 sets a 1, com as parciais de (1/6, 7/6 e 7/5).

No início, Munar foi incansável e arrasador, abrino 5 a 0 no set. O italiano, porém, voltou mais concentrado e melhorou a defesa. Em uma partida emocionante, ele garantiu a virada e o título para o seu país.

continua após a publicidade

Com a vitória, a Itália se tornou hexacampeã do torneio, acumulando títulos em 1976, 2023, 2024 e, agora, 2025.

Confira momentos da final da Copa Davis

Italianos celebram ponto final

Munar tem desempenho perfeito no primeiro set

Berretini vence Busta e dá o primeiro passo na vitória da Itália

Italianos torcem por Berretini na final

Na Davis, João Fonseca e equipe têm pedreira pela frente; entenda

Como foram as semis da Copa Davis?

Espanha bate Alemanha nas duplas

A classificação espanhola veio com emoção. No primeiro jogo de simples, Pablo Carreño Busta colocou a Espanha na frente ao vencer Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6).

Na segunda partida, o desafio era enorme: Jaume Munar enfrentou Alexander Zverev, número 3 do mundo e campeão olímpico. Em um duelo equilibrado, o alemão confirmou o favoritismo e venceu por 2 sets a 0, com um duplo 7/6, forçando o jogo de desempate.

continua após a publicidade

Brasileirão de futsal: Atlético Piauiense e Traipu empatam no jogo de ida da final

A decisão ficou para as duplas. A parceria espanhola formada por Marcel Granollers e Pedro Martínez venceu o primeiro set, viu os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz empatarem, mas garantiu a vitória no terceiro e decisivo set (6/3), selando a classificação por 2 a 1 no confronto. Vale lembrar que a Espanha não conta com Carlos Alcaraz, que optou por não jogar para priorizar sua recuperação física.

Itália derrota Bélgica em um tie-break longo

A Itália, que joga em casa, garantiu sua vaga na sexta-feira (21) ao bater a Bélgica. Matteo Berrettini venceu Raphael Collignon com tranquilidade (6/3 e 6/4), enquanto Flávio Cobolli precisou suar para derrotar Zizou Bergs em uma batalha de três sets decidida em um tie-break longo (15 a 13).

Atual bicampeã (2023 e 2024), a equipe italiana busca o terceiro título consecutivo, mesmo sem a presença do número 1 do mundo, Jannik Sinner, que liderou o país nas conquistas anteriores.

Bastidores UFC Qatar: Ian Garry e Khamzat Chimaev trocam provocações e tapas