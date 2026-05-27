João Fonseca, aos 19 anos, protagonizou, nesta quarta-feira, a maior virada da carreira, a primeira após estar perdendo por 2 sets a 0. Mostrando maturidade, resiliência, sangue frio, variação e empurrado pela torcida na acanhada quadra 14 de Roland Garros, o brasileiro de 19 anos, derrotou o croata Dino Prizmic, de 20, por 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2, após 3h28m de batalha. Com o feito, o carioca enfrenta, na terceira rodada, ninguém menos do que o tricampeão sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atual quarto, em confronto inédito.

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- Esse jogo foi muito importante pra mim. Ele dominou os dois primeiros sets, mas consegui me manter mentalmente e muito feliz de ter conseguido reverter. Essa vitória tem muito trabalho da minha equipe - disse o brasileiro, em entrevista à ESPN.

O número 1 do Brasil também falou sobre o desafio de sexta-feira:



- Gosto de jogo grande, é partir com tudo contra o maior da história. A cabeça é desfrutar, mas, obviamente, jogar para ganhar.

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Com a histórica virada desta quarta, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já iguala sua melhor campanha em Grand Slams. Em 2025, aos 18 anos, o brasileiro alcançou a terceira rodada em Paris e em Wimbledon.

Embora só tivesse jogado uma partida de cinco sets até aqui, na derrota para o italiano Lorenzo Sonego, na segunda rodada do Australian Open do ano passado, João Fonseca, na mesma temporada, protagonizou outra uma virada dramática, ao salvar dois match-points e derrotar o anfitrião Mariano Navone nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, por 2 sets a 1, onde ergueu seu primeiro troféu desse nível.

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4º set: João Fonseca 6/1

João conquista nova quebra e fecha a parcial. Brasileiro abre 5/1. Com um voleio tranquilo de esquerda, o carioca salva um break no 4/1. Número 72 do mundo manda uma direita na rede, pupilo de Gui Teixeira quebra de novo e vai sacar em 4/1. João Fonseca devolve na linha, rival erra e brasileiro tem novo break. Brasileiro salva break, abre 3/1, e torcida vibra. Croata manda bola fora, e João Fonseca volta a quebrá-lo. Vai sacar em 2/1. Prizmic faz dupla-falta, e brasileiro tem break. João Fonseca faz 1/1. Croata confirma na abertura.

3º set: João Fonseca 6/3

Número 1 do Brasil fecha a parcial, após 46 minutos, com um backhand para fora do adversário.

Rival faz o game, e João vai sacar para o set em 5/3.

Brasileiro confirma e abre 5/2.

Prizmic confirma, e adversário vai sacar em 4/2.

Brasileiro vence mais um game tenso e abre 4/1.

Com seu segundo ace na partida, João salva um break.

Número 1 do Brasil vai sacar em 3/1.

Com um erro do rival, brasileiro conquista sua primeira quebra no jogo.

Croata salva o primeiro break.

João tem os primeiros breaks do jogo: croata saca em 15/40.

Em mais um game tenso, rival reclama da marcação de árbitra de cadeira, João tem dificuldade, mas confirma: 2/1.

Prizmic saca sob pressão (15/30), mas empata.

Brasileiro saca e larga na frente.

2º set: Prizmic 6/4

Croata, que ainda não teve o saque ameaçado no jogo, fecha mais uma parcial, que durou 42 minutos.

O número 72 do mundo tem 30/15 e saque.

Com um winner de direita, croata conquista nova quebra. Na sequência, vai sacar em 5/4.

João Fonseca sob pressão, sacando em 15/40 e 4/4.

Prizmic empata com mais um ace: 4/4.

Com um ace, o brasileiro fecha novo game.

O número 72 do mundo tem dificuldade, saca em 30/30, mas confirma novamente.

De zero, João confirma e faz 3/2.

Com seu 11º ace, croata empata em 2/2.

O carioca segue à frente: 2/1.

Prizmic empata em 1/1.

Brasileiro confirma o saque na abertura da parcial.

1º set: Prizmic 6/3

Já o carioca não teve chance de se impor no serviço do adversário. Com uma bola para fora de João Fonseca, Prizmic fecha a parcial inicial, após ter convertido um dos dois breaks que teve (ambos no penúltimo game). Número 1 do Brasil erra uma curta na rede, e oponente tem o primeiro set point. João empata em 30/30. Prizmic saca em 5/3 e 30/0. Brasileiro erra uma esquerda, e rival conquista a primeira quebra da partida. Prizmic tem novo break no oitavo game. Com um ace, o carioca salva o ponto. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira saca sob pressão e precisa salvar o primeiro break do jogo. Dessa vez com dificuldade, tenista da Croácia confirma e faz 4/3. Brasileiro vence um belo rally, e rival vai sacar em 40/40. O carioca segue sem perder pontos no game de serviço e empata em 3/3. O número 72 do mundo encaixa mais um ace (nono) e faz 3/2. Novamente sem perder ponto no serviço, o número 1 do Brasil faz 2/2. O croata faz mais dois aces e confirma 2/1. João faz o serviço de zero. Com três aces, Prizmic confirma o primeiro game. Prizmic ganhou o sorteio e escolheu sacar na abertura do jogo. Os dois tenistas já estão em quadra.

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