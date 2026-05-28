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Seis motivos para acreditar na vitória de João Fonseca sobre Djokovic

Carioca, de 19 anos, desafia o ex-líder do ranking na sexta-feira, em Roland Garros

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
08:30
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A emoção de João Fonseca com a vitória de virada sobre o croata Dino Prizmic em (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
imagem cameraA emoção de João Fonseca com a vitória de virada sobre o croata Dino Prizmic em (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
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João Fonseca já disse, em algumas entrevistas coletivas, que gosta de jogos grandes. Mesmo porque entra solto, sem pressão e com o objetivo de desfrutar. Pois, nesta sexta-feira, o número 1 do Brasil e 30º do mundo, de 19 anos, terá uma partida enorme pela frente. Afinal, enfrentará, muito provavelmente na Philippe Chatrier, a quadra central de Roland Garros, ninguém menos do que o favorito sérvio Novak Djokovic, de 39 anos, recordista de títulos (24) em torneios desse nível, com 404 vitórias em 460 jogos.

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Abaixo, seis motivos para a torcida brasileira acreditr que o melhor tenista do país poderá desbancar o temido rival:

Longe do auge. Aos 39 anos, o sérvio está mais para o fim da carreira do que para seus inúmeros dias de glória. Por exemplo, o 24º e mais recente Grand Slam foi conquistado em setembro de 2023, no US Open.

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Apenas três jogos no saibro no ano. Antes de vencer suas duas partidas em Paris, o sérvio havia perdido o único duelo nesse piso em 2026: para o croata Dino Prizmic, o mesmo que levou a virada de João Fonseca na segunda rodada em Roland Garros. João Fonseca, por sua vez, tem oito vitórias em 14 partidas na superfície na temporada.

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Impor uma rara queda em Slams. Nos últimos oito Slams, o sérvio alcançou, no mínimo, as quartas de final em torneios desse nível (incluindo cinco semis, duas finais e uma quartas). A última vez que o ex-número 1 do mundo caiu na terceira rodada foi no US Open de 2024.

Gráfico mostra feitos de João Fonseca na carreira (Reprodução)
Gráfico mostra feitos de João Fonseca na carreira (Reprodução)

Queda mais precoce desde 2009. A última vez que Djokovic venceu apenas dois jogos em Paris foi na distante edição de 17 anos atrás. De lá pra cá, foram três títulos (em 2016, 2021 e 2023), cinco quartas, quatro semis e quatro vices.

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João Fonseca busca a maior vitória da carreira

Cereja do bolo. Após a maior virada da carreira, a única depois de estar perdendo por 2 sets a 0, contra Prizmic, conquistar a mais importante vitória como profissional deve ser uma motivação extra para o jovem carioca. Até hoje, em sete jogos, o único triunfo do pupilo do técnico Guilherme Teixeira sobre um top 10 foi diante do russo Andrey Rublev (9º), na estreia do Australian Open de 2025.

Alcançar a melhor campanha em Slams. Caso derrote o favorito russo, o número 1 do Brasil atingirá, pela primeira vez, as oitavas de um torneio desse nível. Até aqui, seu maior feito foi ter chegado à terceira rodada de Roland Garros e de Wimbledon, ano passado.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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