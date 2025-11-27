Vídeo: João Fonseca revela amizade inusitada com algoz americano

Além do título, pelo Time Mundo, João Fonseca guarda outra ótima lembrança da Laver Cup, disputada em setembro, em San Francisco, nos EUA. O jovem carioca, de 19 anos, em entrevista exclusiva à ESPN/Brasil, revelou que, durante o evento, fez uma 'amizade inusitada' com o anfitrião Taylor Fritz, atual 6º do mundo.

- Sou amigo de todos os jogadores, treinamos com todos eles. Obviamente tem os mais gente fina que os outros, uns que gostamos de treinar mais eu os outros - contou o número 1 do Brasil, em entrevista ao comentarista e técnico de tênis Sylvio Bastos.

- O De Minaur (australiano) e o Cerúndolo (argentino) falam espanhol, a gente estava conversando um pouco mais entre nós. Mas os americanos, o Opelka, que não conhecia tanto, veio super amigo. O Fritz era um cara que quando eu passava, no vestiário, não cumprimentava, era muito mais tímido, não falava comigo. Desde a Laver a gente conversa no Whatsapp, ele me parabenizou pela Basileia. Pra mim foi inusitado, porque nem conversávamos direito e viramos amigos. Foi uma relação muito boa com toda a equipe, então foi muito maneiro - revelou o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club.

No último dia 15, em exclusiva ao Lance!, o treinador do carioca, inclusive, falou da ótima relação do pupilo com os rivais. Veja abaixo:

João Fonseca perdeu para o americano na grama

Em junho, em seu último torneio antes de Wimbledon, no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, o número 1 do Brasil foi derrotado por Fritz, por 6/3, 6/7 e 7/5 (vídeo abaixo), em partida que foi adiada, no início do set decisivo, por conta da chuva.