João Fonseca dá palpite para final entre Flamengo e Palmeiras: 'Vai ser 2 a 0'
Craque do tênis assistirá à decisão da Libertadores com a família
- Matéria
- Mais Notícias
O jovem tenista João Fonseca, que tem ganhado grande destaque internacional nas quadras e é visto como uma das maiores promessas do esporte brasileiro, mostrou que, fora delas, o coração bate forte pelo futebol. Em entrevista, o atleta não titubeou ao dar seu palpite para o aguardado confronto brasileiro na final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em um duelo que paralisa o país e coloca frente a frente os dois gigantes do futebol sul-americano da última década, o tenista rubro-negro cravou o placar. A aposta de Fonseca é em uma vitória com dois gols de vantagem para o seu time:
— 2x0 Mengão. — disse Fonseca, que se mostrou bastante entusiasmado e confiante com a chance de título para o time carioca.
O jovem, de 19 anos, revelou que, apesar da rotina intensa de competições, fará questão de acompanhar a partida em um ambiente de total torcida.
— Vou estar aqui, vou estar assistindo em casa, com a família — afirmou Fonseca. Ao ser questionado se a paixão pelo time do Rio de Janeiro era unânime em casa, ele não hesitou, confirmando: — Sim.
O palpite de João Fonseca é mais um ingrediente na expectativa gigantesca que cerca a final da Libertadores, mostrando que a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras transcende as quatro linhas e contagia até mesmo os atletas de elite de outras modalidades.
Veja mais sobre João Fonseca
➡️ Vídeo: João Fonseca revela amizade inusitada com algoz americano
➡️ Desafio para João Fonseca: se manter no top 25 não tem sido fácil; entenda
➡️Vice de João Fonseca escolhe jogador perfeito com a direita do brasileiro; vídeo
- Matéria
- Mais Notícias