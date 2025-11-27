menu hamburguer
João Fonseca dá palpite para final entre Flamengo e Palmeiras: 'Vai ser 2 a 0'

Craque do tênis assistirá à decisão da Libertadores com a família

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/11/2025
16:45
Atualizado há 1 minutos
João Fonseca retoma a partida contra Taylor Fritz em Eastbourne (foto: Glyn KIRK / AFP)
imagem cameraRubro-negro assumido, João Fonseca diz que Flamengo vai ganhar do Palmeiras por 2 a 0 na grande final da Libertadores (Foto: Glyn Kirk / AFP)
O jovem tenista João Fonseca, que tem ganhado grande destaque internacional nas quadras e é visto como uma das maiores promessas do esporte brasileiro, mostrou que, fora delas, o coração bate forte pelo futebol. Em entrevista, o atleta não titubeou ao dar seu palpite para o aguardado confronto brasileiro na final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.

Em um duelo que paralisa o país e coloca frente a frente os dois gigantes do futebol sul-americano da última década, o tenista rubro-negro cravou o placar. A aposta de Fonseca é em uma vitória com dois gols de vantagem para o seu time:

João Fonseca na dramática vitória sobre o argentino Mariano Navone em Buenos Aires (Divulgação)
Rubro-negro assumido, João Fonseca diz que Flamengo vai ganhar do Palmeiras por 2 a 0 na grande final da Libertadores (Divulgação)

— 2x0 Mengão. — disse Fonseca, que se mostrou bastante entusiasmado e confiante com a chance de título para o time carioca.

O jovem, de 19 anos, revelou que, apesar da rotina intensa de competições, fará questão de acompanhar a partida em um ambiente de total torcida.

— Vou estar aqui, vou estar assistindo em casa, com a família — afirmou Fonseca. Ao ser questionado se a paixão pelo time do Rio de Janeiro era unânime em casa, ele não hesitou, confirmando: — Sim.

O palpite de João Fonseca é mais um ingrediente na expectativa gigantesca que cerca a final da Libertadores, mostrando que a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras transcende as quatro linhas e contagia até mesmo os atletas de elite de outras modalidades.

