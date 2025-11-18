menu hamburguer
Tênis

Polêmico francês tenta fazer graça e erra jogada muito fácil na Davis: veja vídeo

Corentin Moutet perdeu o ponto e a partida para tenista belga

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
16:45
O francês Corentin Moutet joga a raquete na derrota para o belga Raphael Collignon (Foto: Tiziana FABI / AFP)
O francês Corentin Moutet joga a raquete na derrota para o belga Raphael Collignon (Foto: Tiziana FABI / AFP)
Corentin Moutet é daqueles tenistas que, de tão habilidosos e inconsequentes, por vezes acabam pisando na bola. Em outras, furando a bola. Aconteceu nesta terça-feira (18), em partida pelas quartas de final da Copa Davis, em Bolonha, na Itália. Número 35º do mundo, o francês tentou fazer graça e acabou errando uma jogada das mais fáceis contra o belga Raphael Collignon (86º).

Na jogada, após um rally, a bola estava à feição para um smash do francês, que preferiu tentar surpreender o rival e bater por entre as pernas. O resultado foi que Moutet acabou furando a bola.

Para tristeza da torcida francesa, Moutet perdeu não só o ponto, mas a partida pela Davis, por 2/6, 7/5 e 7/5. Detalhe: ele foi quebrado no game que tentou fazer graça, perdendo o segundo set.

- Foi um jogo maluco - admitiu o tenista belga.

A partida marcou a abertura do confronto entre os dois países. Na sequência, o belga Zizou Bergs (43º) enfrenta Arthur Rinderknech (29º). Também nesta terça, o espanhol Carlos Alcaraz, lesionado, anunciou que não vai jogar a Davis nesta semana.

Antes do erro na Davis, outros momentos de Moutet

Ao longo da carreira, Moutet, de 26 anos, coleciona jogadas e atitudes inusitadas e, por vezes discussões com rivais em quadra. Abaixo, alguns momentos protagonizados pelo habilidoso e, por vezes, inconsequente tenista francês:

O belga Raphael Collignon comemora ponto na vitória sobre o francês Corentin Moutet (Foto: Tiziana FABI / AFP)
O belga Raphael Collignon comemora ponto na vitória sobre o francês Corentin Moutet (Foto: Tiziana FABI / AFP)

