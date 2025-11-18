Polêmico francês tenta fazer graça e erra jogada muito fácil na Davis: veja vídeo
Corentin Moutet perdeu o ponto e a partida para tenista belga
- Matéria
- Mais Notícias
Corentin Moutet é daqueles tenistas que, de tão habilidosos e inconsequentes, por vezes acabam pisando na bola. Em outras, furando a bola. Aconteceu nesta terça-feira (18), em partida pelas quartas de final da Copa Davis, em Bolonha, na Itália. Número 35º do mundo, o francês tentou fazer graça e acabou errando uma jogada das mais fáceis contra o belga Raphael Collignon (86º).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca
Na jogada, após um rally, a bola estava à feição para um smash do francês, que preferiu tentar surpreender o rival e bater por entre as pernas. O resultado foi que Moutet acabou furando a bola.
➡️ Dupla mista em Los Angeles-2028 deve ser a mais forte da história; entenda
➡️ Ex-líder do ranking, Kafelnikov faz previsão sobre João Fonseca no ATP Finals
➡️ 'Um dos adversários mais difíceis', diz campeão olímpico sobre João Fonseca
Para tristeza da torcida francesa, Moutet perdeu não só o ponto, mas a partida pela Davis, por 2/6, 7/5 e 7/5. Detalhe: ele foi quebrado no game que tentou fazer graça, perdendo o segundo set.
- Foi um jogo maluco - admitiu o tenista belga.
A partida marcou a abertura do confronto entre os dois países. Na sequência, o belga Zizou Bergs (43º) enfrenta Arthur Rinderknech (29º). Também nesta terça, o espanhol Carlos Alcaraz, lesionado, anunciou que não vai jogar a Davis nesta semana.
Antes do erro na Davis, outros momentos de Moutet
Ao longo da carreira, Moutet, de 26 anos, coleciona jogadas e atitudes inusitadas e, por vezes discussões com rivais em quadra. Abaixo, alguns momentos protagonizados pelo habilidoso e, por vezes, inconsequente tenista francês:
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias